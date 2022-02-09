Финский депутат ушел с должности главы комитета из-за твита об Украине

Ниикку: Само собой разумеется, что я защищаю суверенитет Украины и внешнюю политику Финляндии Фото: Niikko Mika / Facebook

Как пишет Yle, причиной отставки стал твит политика об Украине. Yle отметило, что в твите Ниикку заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще следовало бы прямо сказать, что Украина не может стать членом НАТО. Издание пишет, что сообщение вызвало возмущенные реакции, так как он противоречит официальной внешнеполитической позиции Финляндии, согласно которой любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики. Позже свой твит депутат удалил.

В Facebook политик заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

"Я открыто признаю, что твит, который я разместил утром, был сформулирован небрежно. Само собой разумеется, что я защищаю суверенитет Украины и внешнюю политику Финляндии. Каждая страна имеет независимое право решать, подавать ли заявку на членство в НАТО. Моя основная забота состоит в том, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем [9 февраля] заседании комитета", – заявил он.