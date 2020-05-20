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Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин, Зеленский допустил выдвижение на второй срок. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 20 мая.

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Зеленский провел большую пресс-конференцию
Зеленский провел большую пресс-конференцию
Фото: ЕРА

Пока еще карантин

Кабинет Министров Украины продлил карантин в стране до 22 июня, но сделал его адаптивным: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации. Меры адаптивного карантина будут пересматриваться каждые 10 дней, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Открывают границы

Правительство Украины открыло 66 пунктов пропуска на границах со странами Европейского союза и Молдовой, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Пленки Деркача"

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей бесед пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена (так называемые пленки Деркача). Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его разговоров с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Пресс-конференция президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его пребывания в должности, заявил, что подумает, идти ли на второй срок.

Он также затронул такие темы:

Даты ВНО

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения внешнего независимого оценивания по каждому предмету.

"Северный поток" проиграл в суде

Суд Европейского союза отклонил иск компаний – операторов российского газопровода "Северный поток" о неприменимости газовой директивы ЕС.

Теги: Петр Порошенко, выборы, Джо Байден, ВНО, Северный поток, карантин, Владимир Зеленский, Евросоюз, пресс-конференция, Максим Степанов, Офис генпрокурора, Кабмин
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