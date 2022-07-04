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Кулеба: На уровне Еврокомиссии уже разворачиваются механизмы работы с Украиной, как с будущим членом Европейского союза

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Кулеба: Это просто исторический перелом, это большая честь для всех нас быть частью этого поколения
Кулеба: Это просто исторический перелом, это большая честь для всех нас быть частью этого поколения
Фото: ЕРА

В Евросоюзе уже начали работать механизмы взаимодействия с Украиной, как с будущим членом ЕС. Об этом в опубликованном 4 июля интервью LB.ua заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Европейский союз впервые за 30 лет украинской независимости официально признал, что мы будем членом Европейского союза. Это просто исторический перелом, это большая честь для всех нас быть частью этого поколения, которое приложилось к получению этого результата. Но придирчивый знаток международных отношений, конечно, скажет: "Народ, в Бухаресте в 2008 году вам тоже сказали, что вы будете членом НАТО. И что? И ноль, и ничего с тех пор не произошло"… Что я вижу? Я вижу, как на уровне Европейской комиссии уже разворачиваются механизмы работы с Украиной, как с будущим членом Европейского союза. На уровне Европейской комиссии уже начинают рефлексировать (а потом это перейдет в официальную аналитику, уже на бумаге, со всеми шапками и подписями), какое влияние будет иметь вступление Украины на европейские политики. Начиная, условно, от того, сколько нужно депутатов в Европарламенте, до того, каким будет влияние украинского сельского хозяйства на общеевропейскую сельскохозяйственную политику", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, принимая к себе Украину, Евросоюз должен реформироваться и сам.

"Второе, что я вижу, – как реально открывается дверь в Европейском союзе по включению нас во внутренний рынок. Это и обнуление ставок на импорт, это и транспортный безвиз. Процесс идет в ту сторону. Идет процесс открывания для нас дверей, но параллельно Европейский союз должен себя реформировать. Один министр иностранных дел очень влиятельной европейской страны сказал мне: "Ты знаешь, я сейчас впервые, общаясь с тобой, осознал, что мы будем принимать огромное государство. Это тебе не Западные Балканы принять. Это даже не Центральная Европа, при всем моем уважении. Он сказал: "Последний такой опыт у нас был с Польшей". Но вы представляете тандем Украины и Польши в Европейском союзе?" – отметил министр.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной Рады 1 июля заявил, что Украина должна готовиться к началу переговоров о членстве в Европейском союзе "так же интенсивно и ответственно, как готовилась к решению о кандидатстве".

"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – сказал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, реформы, переговоры, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, рынок, членство
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