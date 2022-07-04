Кулеба: На уровне Еврокомиссии уже разворачиваются механизмы работы с Украиной, как с будущим членом Европейского союза

Кулеба: Это просто исторический перелом, это большая честь для всех нас быть частью этого поколения Фото: ЕРА

"Европейский союз впервые за 30 лет украинской независимости официально признал, что мы будем членом Европейского союза. Это просто исторический перелом, это большая честь для всех нас быть частью этого поколения, которое приложилось к получению этого результата. Но придирчивый знаток международных отношений, конечно, скажет: "Народ, в Бухаресте в 2008 году вам тоже сказали, что вы будете членом НАТО. И что? И ноль, и ничего с тех пор не произошло"… Что я вижу? Я вижу, как на уровне Европейской комиссии уже разворачиваются механизмы работы с Украиной, как с будущим членом Европейского союза. На уровне Европейской комиссии уже начинают рефлексировать (а потом это перейдет в официальную аналитику, уже на бумаге, со всеми шапками и подписями), какое влияние будет иметь вступление Украины на европейские политики. Начиная, условно, от того, сколько нужно депутатов в Европарламенте, до того, каким будет влияние украинского сельского хозяйства на общеевропейскую сельскохозяйственную политику", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, принимая к себе Украину, Евросоюз должен реформироваться и сам.

"Второе, что я вижу, – как реально открывается дверь в Европейском союзе по включению нас во внутренний рынок. Это и обнуление ставок на импорт, это и транспортный безвиз. Процесс идет в ту сторону. Идет процесс открывания для нас дверей, но параллельно Европейский союз должен себя реформировать. Один министр иностранных дел очень влиятельной европейской страны сказал мне: "Ты знаешь, я сейчас впервые, общаясь с тобой, осознал, что мы будем принимать огромное государство. Это тебе не Западные Балканы принять. Это даже не Центральная Европа, при всем моем уважении. Он сказал: "Последний такой опыт у нас был с Польшей". Но вы представляете тандем Украины и Польши в Европейском союзе?" – отметил министр.