Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика

Кулеба: Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может из этих разговоров выжимать нужные ей результаты Фото: EPA

Журналисты спросили, есть ли вероятность, что в результате переговоров между Россией и США будет достигнуто какое-то "большое соглашение", пакет договоренностей по многим вопросам, среди которых вопросы Украины могут оказаться не на первом месте.

"Большая сделка" – это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки... Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", – уверен Кулеба.

При этом на предположение, что шантажом и эскалацией возле украинских границ Россия уже смогла заставить Запад говорить с ней и слышать российские условия, министр отметил, что пока Россия ничего существенного не достигла.

"Из тотальной изоляции, когда с ними вообще никто не разговаривал, Россия вышла еще где-то в 2015-2016 годах, когда начала военную операцию в Сирии. С тех пор это волнообразная история: здесь с ней больше разговаривают, потом меньше, потом она что-то делает – и снова больше... Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может из этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты. Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что не верит в то, что США или НАТО согласятся с требованиями России по, как их называют в РФ, "гарантиям безопасности".