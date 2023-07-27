Международная морская организация призвала РФ прекратить угрожать судам, которые идут в Украину и другие страны

"Совет [...] выразил глубокое сожаление по поводу срыва Черноморской зерновой инициативы, [...] приветствовал усилия Украины, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и свободы международного судоходства в северо-западной части Черного моря и предотвращение глобального продовольственного кризиса. Совет подтвердил требование к РФ прекратить свою незаконную деятельность, обеспечить безопасность и благополучие моряков, безопасность международного судоходства и морской среды во всех затронутых районах, а также соблюдать свои обязательства согласно соответствующих международных договоров", – говорится в сообщении.

IMO призвал Россию "воздерживаться от угроз международным цепочкам поставок, которые поддерживают другие страны и обеспечивают население Украины продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости".

Заявление международной организации прокомментировали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Ни мир, ни Украина не должны и не будут зависеть от желания РФ участвовать или не участвовать в "зерновой инициативе". Вместе с партнерами мы ищем решения, чтобы продолжить агроэкспорт и возобновить свободное торговое судоходство, понимая свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности мира и международной торговли", – сказал вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что в IMO признают право Украины на свободное торговое судоходство.