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Международная морская организация призвала РФ прекратить угрожать судам, которые идут в Украину и другие страны

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Срок действия "зернового соглашения" истек 18 июля
Срок действия "зернового соглашения" истек 18 июля
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Совет Международной морской организации (IMO) на 129-й сессии обсудил ситуацию в Черном море и потребовал от страны-агрессора России прекратить незаконную деятельность в этом регионе. Об этом 25 июля проинформировал сайт IMO.

"Совет [...] выразил глубокое сожаление по поводу срыва Черноморской зерновой инициативы, [...] приветствовал усилия Украины, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и свободы международного судоходства в северо-западной части Черного моря и предотвращение глобального продовольственного кризиса. Совет подтвердил требование к РФ прекратить свою незаконную деятельность, обеспечить безопасность и благополучие моряков, безопасность международного судоходства и морской среды во всех затронутых районах, а также соблюдать свои обязательства согласно соответствующих международных договоров", – говорится в сообщении.

IMO призвал Россию "воздерживаться от угроз международным цепочкам поставок, которые поддерживают другие страны и обеспечивают население Украины продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости".

Заявление международной организации прокомментировали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Ни мир, ни Украина не должны и не будут зависеть от желания РФ участвовать или не участвовать в "зерновой инициативе". Вместе с партнерами мы ищем решения, чтобы продолжить агроэкспорт и возобновить свободное торговое судоходство, понимая свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности мира и международной торговли", – сказал вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что в IMO признают право Украины на свободное торговое судоходство.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Черное море, торговля, Международная морская организация, судоходство, Александр Кубраков, море, зерно, зерновой коридор
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