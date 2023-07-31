МУС сможет получить дополнительную информацию об организаторах военных преступлений РФ в Украине благодаря решению Байдена – Костин

Об этом генпрокурор Украины сказал в интервью "Укринформу", комментируя статью издания The New York Times, которое сообщало об этом решении Байдена по своим источникам.
"Это хороший сигнал. Еще в декабре прошлого года американский парламент принял соответствующий закон, в рамках исключения предоставляющий им право сотрудничать с МУС. И это результат нашей совместной коммуникации с широким кругом партнеров, включая наших коллег из министерства юстиции США, Государственного департамента, Сената и Палаты представителей американского Конгресса. Нашими совместными усилиями такое решение принято и реализуется. В результате МУС сможет получать дополнительную информацию о том, кто стоит за совершением военных преступлений в Украине. Речь идет не только об определении исполнителей, а обо всей командной цепочке, вплоть до высшего руководства России. Эта информация нам очень нужна", – заявил Костин.
Генпрокурор не ответил прямо на вопрос, означает ли это решение, что вскоре МУС может объявить новый ордер на арест в отношении российских чиновников за обстрел украинской гражданской инфраструктуры.
"Мы сотрудничаем с командой МУС в ежедневном режиме. У нас есть приоретизированные направления деятельности, есть даже план работы на этот год, и мы готовим план на следующий. По понятным причинам, я не буду комментировать, по каким именно производствам мы приоретизировали направления нашего сотрудничества. Могу сказать, что интенсивно идет совместная работа по военным преступлениям, которые носят масштабный характер", – сказал он.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского статута МУС, и 3 марта 2022 года сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
Хан несколько раз приезжал в Украину. Он сообщил, что собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.
В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.