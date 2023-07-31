МУС сможет получить дополнительную информацию об организаторах военных преступлений РФ в Украине благодаря решению Байдена – Костин

Костин: МУС сможет получать дополнительную информацию о том, кто стоит за совершением военных преступлений в Украине, обо всей командной цепочке, вплоть до высшего руководства России Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом генпрокурор Украины сказал в интервью "Укринформу", комментируя статью издания The New York Times, которое сообщало об этом решении Байдена по своим источникам.

"Это хороший сигнал. Еще в декабре прошлого года американский парламент принял соответствующий закон, в рамках исключения предоставляющий им право сотрудничать с МУС. И это результат нашей совместной коммуникации с широким кругом партнеров, включая наших коллег из министерства юстиции США, Государственного департамента, Сената и Палаты представителей американского Конгресса. Нашими совместными усилиями такое решение принято и реализуется. В результате МУС сможет получать дополнительную информацию о том, кто стоит за совершением военных преступлений в Украине. Речь идет не только об определении исполнителей, а обо всей командной цепочке, вплоть до высшего руководства России. Эта информация нам очень нужна", – заявил Костин.

Генпрокурор не ответил прямо на вопрос, означает ли это решение, что вскоре МУС может объявить новый ордер на арест в отношении российских чиновников за обстрел украинской гражданской инфраструктуры.

"Мы сотрудничаем с командой МУС в ежедневном режиме. У нас есть приоретизированные направления деятельности, есть даже план работы на этот год, и мы готовим план на следующий. По понятным причинам, я не буду комментировать, по каким именно производствам мы приоретизировали направления нашего сотрудничества. Могу сказать, что интенсивно идет совместная работа по военным преступлениям, которые носят масштабный характер", – сказал он.