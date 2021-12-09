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Путин хочет добиться гарантий невмешательства Запада в аннексию Беларуси Россией – экс-депутат Госдумы

Пономарев: Запад Беларусь уже списал
Пономарев: Запад Беларусь уже списал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Концентрация российских войск возле границ Украины не превратится в широкомасштабное вторжение. Такое мнение бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев выразил 8 декабря в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не вижу никакой реальной опасности военного наступления в ближайшее время, прежде всего потому, что его цена для Путина будет неприемлемой... У него, как у Гитлера было, когда можно наступать, захватывать и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы", – сказал он.

По словам экс-депутата Госдумы, "в Украине блицкригом явно не пахнет".

"Если уж в 2014 году, когда [украинская] армия была абсолютно развалена, не получилось, мне кажется, с тех пор каких-то иллюзий относительно того, что это может быть успешная военная операция, нет", – объяснил Пономарев.

Он предположил, что мотивами президента РФ Владимира Путина могут быть шантаж Запада, в частности, аннексией оккупированных территорий Донбасса.

"Не зря он говорит о том, что "там 76% паспортов РФ, я этот вопрос поставлю перед [президентом США Джо] Байденом". Он такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу – была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить от Запада", – считает Пономарев.

По его мнению, Путин может добиваться условий для аннексии Беларуси.

"Запад, к сожалению, Беларусь уже списал, особенно американцы. Для них слово "Русь" в названии – это практически Россия. [Находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко – не тот человек, которого они будут защищать... Мне кажется, что Путин хочет достичь гарантий невмешательства Запада, если будет аннексия, объединение с Беларусью. Это, мне кажется, его основная задача", – заявил Пономарев.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Эти документы политики подписали 4 ноября.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Донбасс, Илья Пономарев, агрессия, аннексия, вторжение, Союзное государство, границы
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