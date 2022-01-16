Советник Байдена: В переговорах с РФ мы привержены одновременно сдерживанию и дипломатии

Салливан: Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, в том числе с украинцами Фото: EPA

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, в том числе с украинцами. Я регулярно разговариваю со своим коллегой в Украине, советником по национальной безопасности. Только за последний месяц мы разговаривали семь раз, так что мы тесно координируем наши следующие шаги. И у нас будет больше информации о следующих шагах в дипломатии в начале следующей недели", – заявил он.

По словам Салливана, если Россия захочет дальше двигаться по пути дипломатии, США "готовы делать это в ногу с нашими союзниками и партнерами".

"Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, с сильным ответом, который отрезает ее стратегическую позицию. Итак, с нашей точки зрения, мы привержены одновременно сдерживанию и дипломатии", – сказал он.

По словам советника, в случае агрессии со стороны РФ США "примут меры, которые нанесут ущерб ее экономике, нанесут удар по ее стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО".