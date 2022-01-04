Среди всех стран ЕС есть консенсус по введению жестких санкций против РФ – вице-премьер Стефанишина

"Среди всех стран ЕС точно есть консенсус по введению санкций и что они должны быть жесткими. В то же время, конечно, продолжаются дискуссии по поводу объема таких ограничений и этапности их введения. Отключение от системы SWIFT – это один из самых жестких шагов", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что важное значение имело принятие резолюции Европейского парламента, которая предусматривает введение санкций против высшего офицерского состава РФ и ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также отключение банковских инструментов, таких как SWIFT.

"То есть это уже определенная директива для других европейских институций, формирующих объем этих санкций", – пояснила она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина сейчас получает беспрецедентную международную поддержку и консолидацию – не только в политических заявлениях, но и в конкретных решениях, резолюциях, действиях ЕС, НАТО и отдельных стран.

"За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", – отметила она.

По ее мнению, политико-дипломатическое сдерживание "является единственным путем", и оно уже дает результаты.

Стефанишина также заявила, что наиболее опасным вооружением Украины является "украинский народ, который стремится к европейской и евроатлантической интеграции".

"Демократическая и развитая Украина в ЕС и НАТО – это самые большие санкции против Кремля, это то, что действительно повлияет на каждого гражданина России. Самая жесткая санкция – четкая перспектива членства Украины в ЕС и НАТО или как минимум в ЕС", – считает вице-премьер.