"Враг деморализован, мы Чернигов не сдадим". Мэр Атрошенко обратился к жителям с призывом помочь с генераторами и медикаментами

"Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится – сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", – сообщил Атрошенко.

По его словам, самая большая проблема в городе сейчас – с гериатрическим домом, в котором нет ни тепла, ни электроэнергии. Там находится около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

"Кто может предоставить дизель- или бензиновые генераторы от 10 до 250–300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам!" – сказал Атрошенко.

25 февраля в Генштабе сообщили, что из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель – Чернигов – Киев. Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу.

На утро 27 февраля в городе были перебиты воздушные линии, поэтому в некоторых районах нет света. В Чернигове также работают ДРГ, поэтому мэр призвал жителей быть бдительными.