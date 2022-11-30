Задержанных коллаборантов из УПЦ МП Украина может приобщить к обменному фонду с Россией – ГУР Минобороны

"Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду", – отмечают журналисты.
Юсов считает, что Украина продемонстрировала креативность подходов к возвращению украинцев домой на примере подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого в сентябре поменяли на 200 украинских защитников.
"Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – отметил разведчик.
По словам Юсова, "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен", потому что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины".
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
Информация о задержаниях в УПЦ МП пока не озвучивалась. Известно о проверках СБУ в заведениях УПЦ МП в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франсковской областях.
По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.
Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".