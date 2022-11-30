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Задержанных коллаборантов из УПЦ МП Украина может приобщить к обменному фонду с Россией – ГУР Минобороны

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Юсов считает, что "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен"
Юсов считает, что "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен"
Фото: pixabay.com (архив)

В случае задержания украинскими правоохранителями представителей УПЦ МП их могут внести в обменный фонд для возвращения домой захваченных российскими оккупантами украинских граждан. Такое мнение выразил "24 каналу" 30 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду", – отмечают журналисты.

Юсов считает, что Украина продемонстрировала креативность подходов к возвращению украинцев домой на примере подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого в сентябре поменяли на 200 украинских защитников.

"Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – отметил разведчик.

По словам Юсова, "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен", потому что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины".

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

Информация о задержаниях в УПЦ МП пока не озвучивалась. Известно о проверках СБУ в заведениях УПЦ МП в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франсковской областях.

Контекст:

По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.

Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: УПЦ МП, церковь, разведка, Андрей Юсов, пленные, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины
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