Задержанных коллаборантов из УПЦ МП Украина может приобщить к обменному фонду с Россией – ГУР Минобороны

Юсов считает, что "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен" Фото: pixabay.com (архив)

"Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду", – отмечают журналисты.

Юсов считает, что Украина продемонстрировала креативность подходов к возвращению украинцев домой на примере подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого в сентябре поменяли на 200 украинских защитников.

"Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – отметил разведчик.

По словам Юсова, "вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен", потому что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины".

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

Информация о задержаниях в УПЦ МП пока не озвучивалась. Известно о проверках СБУ в заведениях УПЦ МП в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франсковской областях.