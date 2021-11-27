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"Желтой" зоне карантина соответствуют уже четыре области Украины – Минздрав

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Динамика госпитализаций во всех регионах Украины нормализовалась
Динамика госпитализаций во всех регионах Украины нормализовалась
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 27 ноября "желтой" зоне эпидопасности соответствуют четыре области Украины, две – "оранжевой", остальные – "красной". Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

"Желтой" зоне соответствуют Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области, "оранжевой" –- Полтавская и Харьковская. 

Киев и 18 областей соответствуют "красной" зоне.

Показатели динамики уровня заболеваемости и загруженности коек с кислородом не превышают целевые показатели во всех регионах. В некоторых областях нормализовались уровень заболеваемости и коэффициент выявления случаев заболевания. 

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, 87,7 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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