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ВОЙНА В УКРАИНЕ

60 чартерных рейсов с представителями ОПЗЖ вылетели из Украины в течение последних трех суток – нардеп от "Слуги народа"

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По данным нардепа, Служба безопасности Украины изменила правила получения разрешений на вылет чартерами
По данным нардепа, Служба безопасности Украины изменила правила получения разрешений на вылет чартерами
Фото: pexels.com

Из Украины за последние три дня вылетело 60 чартерных рейсов с народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и их семьями. Об этом 20 февраля сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Она добавила также, что Служба безопасности Украины изменила правила получения разрешений на вылет чартерами.

"На днях СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами. Если раньше для получения разрешения надо было три дня, то сейчас семь. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ", – написала депутат.

Также Василевская-Смаглюк подчеркнула, что представители других политических сил вместе с семьями и детьми "преимущественно остаются в Украине, в частности, в Киеве".

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщала "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, некоторые из них вернулись в страну

Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, "распространения фейков и искажения реального положения вещей". В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.

14 февраля на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на родину в течение ближайших суток

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, самолет, вторжение, самолеты, парламент, российская агрессия, война в Украине, Служба безопасности Украины, Ольга Василевская-Смаглюк, ОПЗЖ, нардеп
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