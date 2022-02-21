60 чартерных рейсов с представителями ОПЗЖ вылетели из Украины в течение последних трех суток – нардеп от "Слуги народа"

Она добавила также, что Служба безопасности Украины изменила правила получения разрешений на вылет чартерами.

"На днях СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами. Если раньше для получения разрешения надо было три дня, то сейчас семь. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ", – написала депутат.

Также Василевская-Смаглюк подчеркнула, что представители других политических сил вместе с семьями и детьми "преимущественно остаются в Украине, в частности, в Киеве".