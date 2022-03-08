"Без воды, еды, тепла и связи". Запорожская ОВА заявила о гуманитарной катастрофе в городе Пологи

"Уже шестые сутки город находится без тепла, воды и электроснабжения, еды и связи", – отметили в ОВА, ссылаясь на данные Вооруженных сил Украины.

Оккупационные войска РФ поделили город на две части. Они никого не пропускают, сделав переход для дальнейшего наступления на Гуляйполе.

"Во время ведения оборонной операции одним из подразделений теробороны был обезврежен автомобиль врага. В нем находились четыре военнослужащих оккупационных войск. После этого солдаты РФ начали свирепствовать и активнее привлекать подразделения психологической борьбы, усилили пропагандистскую работу с местным населением", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, российские оккупанты выбивают двери в домах местных жителей, забирают у них телефоны и устраивают различные проверки.