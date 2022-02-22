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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова призвала провести эвакуацию жителей Счастья, которое несколько дней подвергается обстрелам оккупантов

Счастье находится под обстрелами уже пятый день
Счастье находится под обстрелами уже пятый день
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала провести эвакуацию жителей Счастья Луганской области, которое несколько дней подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. Об этом она заявила в Facebook 22 февраля.

"На "горячую линию" уполномоченного поступают обращения от жителей прифронтового города Счастье в Луганской области о нарушении их прав на жизнь, безопасности, доступе к удовлетворению базовых человеческих потребностей и получении услуг. В результате интенсивных обстрелов подконтрольных РФ вооруженных формирований, которые продолжаются уже вторые сутки, горят трансформаторы Луганской ТЭС, работа электростанции прекращена, повреждены жилые дома", – сообщила она.

Денисова отметила, что 11 тысяч жителей города вынуждены скрываться в подвалах без тепло-, водоснабжения и света.

"Люди жалуются, что в течение недели не могут купить продукты питания, поскольку не работают магазины, прекращена работа банков и банкоматов. Обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры страной-оккупантом являются грубым нарушением норм международного права, Женевской Конвенции о правилах ведения войны и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращаюсь к органам местной власти – ради сохранения человеческих жизней рассмотреть вопрос об эвакуации жителей", – заявила омбудсмен.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения права на жизнь и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы прекратить пренебрежение правами человека на территории Украины.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/489811359166808

Контекст:

Счастье под обстрелами уже пятый день. В результате атак боевиков Счастье было обесточено, нет воды и теплоснабжения, второй день не работает Луганская ТЭС

Глава Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай не исключил эвакуацию населения.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18–22 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий. 22 февраля ранения и травмы получили шесть военнослужащих, еще один погиб. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Людмила Денисова, эвакуация, Счастье, обстрелы, российская агрессия, война в Украине
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