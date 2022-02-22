Денисова призвала провести эвакуацию жителей Счастья, которое несколько дней подвергается обстрелам оккупантов

Счастье находится под обстрелами уже пятый день Фото: Людмила Денісова / Facebook

"На "горячую линию" уполномоченного поступают обращения от жителей прифронтового города Счастье в Луганской области о нарушении их прав на жизнь, безопасности, доступе к удовлетворению базовых человеческих потребностей и получении услуг. В результате интенсивных обстрелов подконтрольных РФ вооруженных формирований, которые продолжаются уже вторые сутки, горят трансформаторы Луганской ТЭС, работа электростанции прекращена, повреждены жилые дома", – сообщила она.

Денисова отметила, что 11 тысяч жителей города вынуждены скрываться в подвалах без тепло-, водоснабжения и света.

"Люди жалуются, что в течение недели не могут купить продукты питания, поскольку не работают магазины, прекращена работа банков и банкоматов. Обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры страной-оккупантом являются грубым нарушением норм международного права, Женевской Конвенции о правилах ведения войны и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращаюсь к органам местной власти – ради сохранения человеческих жизней рассмотреть вопрос об эвакуации жителей", – заявила омбудсмен.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения права на жизнь и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы прекратить пренебрежение правами человека на территории Украины.