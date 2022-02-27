Инфекционист Федорова оказывает помощь всем в укрытиях в метро "Лыбедская" в Киеве и в районе улицы Предславинская на Печерске

По словам Федоровой, становится все меньше обращений с симптомами тревожности и панических атак, люди держатся и помогают друг другу справиться с эмоциями. Вместо этого все больше обращений с проблемами опорно-двигательной системы.

"На первое место выходят проблемы с позвоночником, невралгией, все, что связано с неудобными позами во время сна, длительным и неудобным пребыванием в одной позе. Имеются последствия переохлаждения посредством обострения хронических патологий. Катастрофически не хватает лекарств. Нужны теплые одеяла и пледы. Прошу всех, кто может – помогать!" – написала Федорова в своем Telegram-канале.

На своей странице в Facebook она также дала советы людям, которые находятся в укрытиях, как уберечь здоровье даже при таких сложных обстоятельствах.

"При ущемлении седалищного нерва (боль от поясницы до колена или даже до пяты) простые упражнения помогут снять боль, например так называемое потягивание ног:

Ложимся на пол на спину, согнув ногу, в которой чувствуем боль, и осторожно тянем ее к плечу. После того как почувствуете натяжение, старайтесь удерживать ногу в таком положении в течение 20–30 секунд. После чего даем ноге полминуты отдохнуть и начинаем снова. Делаем три подхода.

Также ложимся на пол, скрещиваем ноги и, обхватив руками здоровую ногу, тянем ее на себя. Делать упражнение следует также от 20 до 30 секунд. Перерыв на полминуты и по новой. Три подхода", – советует врач.

По ее словам, ощущение сдавленности в груди, недостаток воздуха после сна, "ком в горле" тоже часто связаны с проблемой позвоночника и неудобной позой во время сна. Врач рекомендует делать гимнастику. "Наклоны в сторону, разводим руки, спокойно глубоко дышим животом, разгибаем позвоночник, словно потягиваемся", – советует Федорова.

Она призвала всех небезразличных помогать лекарствами.