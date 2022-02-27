Инфекционист Федорова оказывает помощь всем в укрытиях в метро "Лыбедская" в Киеве и в районе улицы Предславинская на Печерске

По словам Федоровой, становится все меньше обращений с симптомами тревожности и панических атак, люди держатся и помогают друг другу справиться с эмоциями. Вместо этого все больше обращений с проблемами опорно-двигательной системы.
"На первое место выходят проблемы с позвоночником, невралгией, все, что связано с неудобными позами во время сна, длительным и неудобным пребыванием в одной позе. Имеются последствия переохлаждения посредством обострения хронических патологий. Катастрофически не хватает лекарств. Нужны теплые одеяла и пледы. Прошу всех, кто может – помогать!" – написала Федорова в своем Telegram-канале.
На своей странице в Facebook она также дала советы людям, которые находятся в укрытиях, как уберечь здоровье даже при таких сложных обстоятельствах.
"При ущемлении седалищного нерва (боль от поясницы до колена или даже до пяты) простые упражнения помогут снять боль, например так называемое потягивание ног:
По ее словам, ощущение сдавленности в груди, недостаток воздуха после сна, "ком в горле" тоже часто связаны с проблемой позвоночника и неудобной позой во время сна. Врач рекомендует делать гимнастику. "Наклоны в сторону, разводим руки, спокойно глубоко дышим животом, разгибаем позвоночник, словно потягиваемся", – советует Федорова.
Она призвала всех небезразличных помогать лекарствами.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.