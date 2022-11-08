"Киборг" Костенко: Россия сейчас будет искать пути, чтобы показать какую-то победу. Думаю, они будут наступать на запорожском направлении

Костенко: Противник может и в заблуждение вводить для того, чтобы дезориентировать наше военное руководство Фото: Роман Костенко / Facebook

Костенко считает, что россияне в ближайшее время "будут искать пути, чтобы показать какую-то победу". При этом он не думает, что речь идет о Донбассе, хотя оккупанты пытаются продвигаться там.

"Они и в Херсонской области пытаются [продвигаться], но у нас есть информация, что они все-таки отсюда выводят более боеспособные войска, а сюда заводят мобилизованных для удержания. Удерживать дальше собираются. И я думаю, и некоторые эксперты думают, что они, возможно, захотят подниматься вверх по Днепру, наступать вдоль… Ну, по запорожскому направлению. Поэтому это направление – и херсонское, и запорожское – сейчас должно быть под нашим вниманием. Надо понять, что противник может и в заблуждение вводить для того, чтобы дезориентировать наше военное руководство. Но они, думаю, это понимают", – сказал нардеп.

Он также отметил, что сдача россиянами Херсона вряд ли приведет к каким-то событиям в Кремле, так как ВСУ "Херсон возьмут быстрее, чем все там начнется" – возможно, до конца этого года.

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