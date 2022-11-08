"Киборг" Костенко: Россия сейчас будет искать пути, чтобы показать какую-то победу. Думаю, они будут наступать на запорожском направлении

Костенко считает, что россияне в ближайшее время "будут искать пути, чтобы показать какую-то победу". При этом он не думает, что речь идет о Донбассе, хотя оккупанты пытаются продвигаться там.
"Они и в Херсонской области пытаются [продвигаться], но у нас есть информация, что они все-таки отсюда выводят более боеспособные войска, а сюда заводят мобилизованных для удержания. Удерживать дальше собираются. И я думаю, и некоторые эксперты думают, что они, возможно, захотят подниматься вверх по Днепру, наступать вдоль… Ну, по запорожскому направлению. Поэтому это направление – и херсонское, и запорожское – сейчас должно быть под нашим вниманием. Надо понять, что противник может и в заблуждение вводить для того, чтобы дезориентировать наше военное руководство. Но они, думаю, это понимают", – сказал нардеп.
Он также отметил, что сдача россиянами Херсона вряд ли приведет к каким-то событиям в Кремле, так как ВСУ "Херсон возьмут быстрее, чем все там начнется" – возможно, до конца этого года.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.