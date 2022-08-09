Кулеба: Новый пакет военной помощи США – лучший контраргумент для тех, кто говорит об "отсутствии доверия" между США и Украиной

Кулеба: Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто нужно сохранять холодный разум и побеждать в информационной войне Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

По словам Кулебы, в мире сложился безусловный консенсус, что Украина победила Россию на первом этапе информационной войны и донесла мировые факты, правду и убедительные истории о подлинных действиях российского режима. На нынешнем этапе, отметил он, Россия распространяет лживый нарратив о том, что предоставленное Украине партнерами оружие якобы идет "куда-то не туда" и нет доверия между Украиной и партнерами, прежде всего Соединенными Штатами. В то же время Украина активно противодействует этим упрекам и не даст России ввести мировое сообщество в заблуждение.

"Решение о выделении нового пакета безопасности от Соединенных Штатов стоимостью в $1 млрд с самым современным оружием является лучшим контраргументом для тех, кто утверждает, что между Украиной и США якобы нет доверия", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, предоставление нового пакета помощи США также разрушает утверждение российской пропаганды о том, что партнеры якобы не знают, куда идет предоставленное Украине оружие.

"Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто нужно сохранять холодный разум и побеждать в информационной войне", – отметил он.

Министр напомнил, что за последние несколько недель было уже несколько объявлений от США о предоставлении нового оружия, а всего с августа 2021 года предоставлено уже 18 пакетов поддержки безопасности. Он выразил благодарность Байдену за эти решения.