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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Новый пакет военной помощи США – лучший контраргумент для тех, кто говорит об "отсутствии доверия" между США и Украиной

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Кулеба: Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто нужно сохранять холодный разум и побеждать в информационной войне
Кулеба: Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто нужно сохранять холодный разум и побеждать в информационной войне
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 8 августа, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины в размере $1 млрд является свидетельством высокого уровня доверия между лидерами двух стран Джо Байденом и Владимиром Зеленским и их командами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, в мире сложился безусловный консенсус, что Украина победила Россию на первом этапе информационной войны и донесла мировые факты, правду и убедительные истории о подлинных действиях российского режима. На нынешнем этапе, отметил он, Россия распространяет лживый нарратив о том, что предоставленное Украине партнерами оружие якобы идет "куда-то не туда" и нет доверия между Украиной и партнерами, прежде всего Соединенными Штатами. В то же время Украина активно противодействует этим упрекам и не даст России ввести мировое сообщество в заблуждение.

"Решение о выделении нового пакета безопасности от Соединенных Штатов стоимостью в $1 млрд с самым современным оружием является лучшим контраргументом для тех, кто утверждает, что между Украиной и США якобы нет доверия", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, предоставление нового пакета помощи США также разрушает утверждение российской пропаганды о том, что партнеры якобы не знают, куда идет предоставленное Украине оружие.

"Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто нужно сохранять холодный разум и побеждать в информационной войне", – отметил он.

Министр напомнил, что за последние несколько недель было уже несколько объявлений от США о предоставлении нового оружия, а всего с августа 2021 года предоставлено уже 18 пакетов поддержки безопасности. Он выразил благодарность Байдену за эти решения.

Контекст:

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выражала опасение, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии.

22 июля Европол заявил о доверии к украинской стороне в ее действиях по недопущению контрабанды оружия в Европейский союз.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.

Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. В состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.

Теги: США, оружие, Джо Байден, МИД Украины, вооружение, военная помощь, российская пропаганда, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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