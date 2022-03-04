На YouTube-каналах Дмитрия Гордона и Алеси Бацман началась круглосуточная трансляция национального телемарафона о войне

Об этом Бацман сообщила в Facebook.

"Ведущие украинские телеканалы объединились, чтобы каждый украинец знал и видел, что происходит сейчас на его родной земле. Мы начинаем трансляцию этого телемарафона в YouTube, чтобы каждый житель земного шара знал и понимал, какие ужасы и зверства творит здесь и сейчас путинская армия. И в первую очередь мы даем возможность россиянам увидеть собственными глазами, чем у нас дома занимаются их солдаты, которых кремлевская пропаганда называет "освободителями", – написала она.

Трансляция идет с переводом на русский. Прямой эфир переводят сотрудники отдела иновещания канала "Дом" и волонтеры, рассказала главред издания "ГОРДОН".

Речь идет о каналах "Дмитрий Гордон", "В гостях у Гордона" и "Алеся Бацман", на которые в общем счете подписано более 4,6 млн пользователей.