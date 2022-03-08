Россия продолжает распространять дезинформацию об оружии массового поражения в Украине – МИД Украины

В МИД Украины отметили, что в стране нет американских лабораторий Фото: Ukraine UA / Instagram

"Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об оружии массового поражения в Украине. После ряда абсурдных заявлений чиновников РФ о якобы создании "грязной" ядерной бомбы в нашем государстве российская дезинформационная машина переключилась на тему биологического оружия", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Министерство здравоохранения Украины уже опровергло информацию российских пропагандистов и подчеркнуло, что в Украине нет американских лабораторий, о которых говорят в РФ.

"Вооруженная агрессия РФ значительно ослабила национальную систему биологической защиты Украины. В частности, захватив украинские научно-исследовательские учреждения и практические учреждения санитарно-эпидемиологического профиля на территории временно оккупированного Крыма, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Россия сознательно игнорирует требования по предоставлению информации о состоянии и местонахождении патогенов, которые хранились на этих участках и использовались при создании вакцин и в диагностических целях для населения Украины", – объяснили в МИД.

Украинские дипломаты считают крайне опасными "любые попытки РФ захватить биологические материалы".

"Публичные заявления РФ о якобы разработке биологического оружия в Украине следует рассматривать как дезинформацию и провокацию. Украина призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства, в частности в рамках Конвенции о запрете биологического оружия, и не создавать дополнительных рисков безопасности, связанных с биологическими агентами", – заявили в МИД Украины.

Источником информации на тему биологического оружия стало минобороны РФ.