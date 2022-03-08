Россия продолжает распространять дезинформацию об оружии массового поражения в Украине – МИД Украины

"Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об оружии массового поражения в Украине. После ряда абсурдных заявлений чиновников РФ о якобы создании "грязной" ядерной бомбы в нашем государстве российская дезинформационная машина переключилась на тему биологического оружия", – говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что Министерство здравоохранения Украины уже опровергло информацию российских пропагандистов и подчеркнуло, что в Украине нет американских лабораторий, о которых говорят в РФ.
"Вооруженная агрессия РФ значительно ослабила национальную систему биологической защиты Украины. В частности, захватив украинские научно-исследовательские учреждения и практические учреждения санитарно-эпидемиологического профиля на территории временно оккупированного Крыма, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Россия сознательно игнорирует требования по предоставлению информации о состоянии и местонахождении патогенов, которые хранились на этих участках и использовались при создании вакцин и в диагностических целях для населения Украины", – объяснили в МИД.
Украинские дипломаты считают крайне опасными "любые попытки РФ захватить биологические материалы".
"Публичные заявления РФ о якобы разработке биологического оружия в Украине следует рассматривать как дезинформацию и провокацию. Украина призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства, в частности в рамках Конвенции о запрете биологического оружия, и не создавать дополнительных рисков безопасности, связанных с биологическими агентами", – заявили в МИД Украины.
Источником информации на тему биологического оружия стало минобороны РФ.
Заявления из России звучат на фоне вторжения российских военных в Украину.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников. Техника достается ВСУ в том числе в исправном состоянии.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.