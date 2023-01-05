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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне сосредоточились на наступлении на бахмутском направлении, силы обороны отбили атаки возле 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили очередные атаки врага в районе Бахмута
Украинские военные отбили очередные атаки врага в районе Бахмута
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на бахмутском направлении, на авдеевском и купянском направлениях после наступательных действий успеха не имели. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 января.

"На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения", – отметили в Генштабе. 

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Пивничное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в сводке.

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4 января россияне вели наступательные действия на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях и пытались улучшить тактическое положение на купянском.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Соледар, Красногоровка, Майорск, Северное, Водяное, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, российские оккупанты, Белогоровка
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