Россияне сосредоточились на наступлении на бахмутском направлении, силы обороны отбили атаки возле 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения", – отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Пивничное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в сводке.

4 января россияне вели наступательные действия на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях и пытались улучшить тактическое положение на купянском.