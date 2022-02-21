Российские войска у границы с Украиной, возможно, выходят на позиции для наступления – CIT

Эксперты обратили внимание на видео из соцсетей, на которых можно увидеть передвижение военной техники.
"Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они практически везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы", – говорится в публикации.
Медвенка pic.twitter.com/rdEwWQkuGz— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 20, 2022
Вместе с танками перемещают огнеметные системы ТОС, хотя они относятся к другому роду войск, отмечают аналитики.
Шебекинский район, Белгородская обл pic.twitter.com/nK580c1J0y— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 19, 2022
"Больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и, по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления", – пишут специалисты CIT.
Они также обратили внимание на информацию о примерно 100 российских солдатах-срочниках, которые несколько дней находятся без еды на вокзале в селе Долбино Белгородской области. Об этом сообщали в комитете солдатских матерей 20 февраля.
"Расположились как смогли – как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет – ни питьевой, ни чтобы помыть руки", – описывали в комитете ситуацию. Также там были опубликованы фото условий, в которых находятся военнослужащие.
На это обращал внимание и украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он пришел к выводу, что российские власти своих граждан считают "не более чем "пушечным мясом".
В CIT считают, что "долго держать в таких условиях войска невозможно".
"Поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск – по крайней мере, в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого (на момент написания данного поста никакого отвода мы не наблюдаем)", – подчеркнули авторы публикации.
Кроме того, расследователи пишут, что в 5 км от границы – в центральной районной больнице в городе Шебекино Белгородской области – развернут полевой госпиталь, который могут использовать "в случае наступательных действий в Харьковской области Украины".
"До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", – подчеркивают в CIT.
Также идет переброска инженерной техники, которая ранее не была задействована в сосредоточении войск, добавили расследователи.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году – за несколько дней до вторжения в Грузию – Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что "эвакуированные" самостоятельно возвращаются домой.