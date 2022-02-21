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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска у границы с Украиной, возможно, выходят на позиции для наступления – CIT

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Переброска российских войск к границе с Украиной подошла к концу, предполагают в CIT
Переброска российских войск к границе с Украиной подошла к концу, предполагают в CIT
Фото: ЕРА

Характер передвижения российских войск, которые находятся у границы с Украиной, в последнее время резко изменился. Об этом 21 февраля сообщила в Telegram расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Эксперты обратили внимание на видео из соцсетей, на которых можно увидеть передвижение военной техники. 

"Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они практически везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы", – говорится в публикации. 

Вместе с танками перемещают огнеметные системы ТОС, хотя они относятся к другому роду войск, отмечают аналитики. 

"Больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и, по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления", – пишут специалисты CIT. 

Они также обратили внимание на информацию о примерно 100 российских солдатах-срочниках, которые несколько дней находятся без еды на вокзале в селе Долбино Белгородской области. Об этом сообщали в комитете солдатских матерей 20 февраля. 

"Расположились как смогли – как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет – ни питьевой, ни чтобы помыть руки", – описывали в комитете ситуацию. Также там были опубликованы фото условий, в которых находятся военнослужащие. 

На это обращал внимание и украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он пришел к выводу, что российские власти своих граждан считают "не более чем "пушечным мясом". 

В CIT считают, что "долго держать в таких условиях войска невозможно". 

"Поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск – по крайней мере, в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого (на момент написания данного поста никакого отвода мы не наблюдаем)", – подчеркнули авторы публикации. 

Кроме того, расследователи пишут, что в 5 км от границы – в центральной районной больнице в городе Шебекино Белгородской области – развернут полевой госпиталь, который могут использовать "в случае наступательных действий в Харьковской области Украины". 

"До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", – подчеркивают в CIT. 

Также идет переброска инженерной техники, которая ранее не была задействована в сосредоточении войск, добавили расследователи. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году – за несколько дней до вторжения в Грузию – Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что "эвакуированные" самостоятельно возвращаются домой. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Conflict Intelligence Team, российские военные
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