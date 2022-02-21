Российские войска у границы с Украиной, возможно, выходят на позиции для наступления – CIT

Переброска российских войск к границе с Украиной подошла к концу, предполагают в CIT Фото: ЕРА

Эксперты обратили внимание на видео из соцсетей, на которых можно увидеть передвижение военной техники.

"Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они практически везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы", – говорится в публикации.

Вместе с танками перемещают огнеметные системы ТОС, хотя они относятся к другому роду войск, отмечают аналитики.

"Больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и, по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления", – пишут специалисты CIT.

Они также обратили внимание на информацию о примерно 100 российских солдатах-срочниках, которые несколько дней находятся без еды на вокзале в селе Долбино Белгородской области. Об этом сообщали в комитете солдатских матерей 20 февраля.

"Расположились как смогли – как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет – ни питьевой, ни чтобы помыть руки", – описывали в комитете ситуацию. Также там были опубликованы фото условий, в которых находятся военнослужащие.

На это обращал внимание и украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он пришел к выводу, что российские власти своих граждан считают "не более чем "пушечным мясом".

В CIT считают, что "долго держать в таких условиях войска невозможно".

"Поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск – по крайней мере, в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого (на момент написания данного поста никакого отвода мы не наблюдаем)", – подчеркнули авторы публикации.

Кроме того, расследователи пишут, что в 5 км от границы – в центральной районной больнице в городе Шебекино Белгородской области – развернут полевой госпиталь, который могут использовать "в случае наступательных действий в Харьковской области Украины".

"До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", – подчеркивают в CIT.

Также идет переброска инженерной техники, которая ранее не была задействована в сосредоточении войск, добавили расследователи.