С начала российского вторжения в Украину погибли 22 полицейских, 88 ранены

С начала российского вторжения погибли или были ранены более 100 сотрудников Нацполиции Украины Фото: EPA

"К сожалению, за 13 дней войны погибли 22 полицейских, 88 получили ранения, семь пропали без вести, трое – взяты в плен. Все – во время выполнения служебных заданий по противодействию российскому врагу", – сказано в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули, что полицейские продолжают "усиленно работать в условиях военного положения – фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блокпостах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству".

Полиция также опубликовала реквизиты для тех, кто желает оказать финансовую помощь родным погибших и раненых сотрудников Нацполиции или перечислить деньги на покупку средств защиты.