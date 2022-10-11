Тактика Кремля говорит о его растущем отчаянии – глава Евросовета

Он назвал обстрелы по Украине "ужасающими и неприемлемыми". Мишель принес соболезнования семьям погибших.

"Неизбирательное нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением. Я напоминаю о твердой приверженности Европейского совета: виновные будут привлечены к ответственности", – заявил Мишель.

По мнению главы Евросовета то, что Кремль прибегает к такой тактике, свидетельствует лишь о "его собственном растущем отчаянии".

"Европейский союз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и удовлетворении потребностей в подготовке к зиме", – отметил Мишель.