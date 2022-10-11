Тактика Кремля говорит о его растущем отчаянии – глава Евросовета

Он назвал обстрелы по Украине "ужасающими и неприемлемыми". Мишель принес соболезнования семьям погибших.
"Неизбирательное нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением. Я напоминаю о твердой приверженности Европейского совета: виновные будут привлечены к ответственности", – заявил Мишель.
По мнению главы Евросовета то, что Кремль прибегает к такой тактике, свидетельствует лишь о "его собственном растущем отчаянии".
"Европейский союз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и удовлетворении потребностей в подготовке к зиме", – отметил Мишель.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
В результате ракетной атаки российских войск, которой подверглись несколько городов Украины, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, заявили в ГСЧС.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.