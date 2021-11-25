"УДАР Виталия Кличко" предложил сдерживать агрессию России демонстрацией решительности и укреплением оборонного сектора

"УДАР Виталия Кличко" уверен: демонстрация Украиной решимости и способности защитить свои территории – самый главный фактор в сдерживании вооруженной агрессии России. Что должна немедленно сделать украинская власть? Усилить взаимодействие Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Призвать международных партнеров к проведению на территории Украины многоцелевых военных учений. Задействовать механизмы ООН по урегулированию ситуации на границах Украины. Активизировать переговоры с международными партнерами, которые публично поддерживают оказание военной помощи Украине, в частности с Канадой и Швецией", – заявил Палатный.

Он добавил, что эксперты "УДАРа" предлагают сделать совместные военные учения с НАТО на территории Украины непрерывными, а стандарты НАТО должны неукоснительно соблюдаться при модернизации армии, реформе спецслужб и полиции. По мнению Палатного, в нынешних условиях центральная власть в координации с местными властями должна инициировать проведение регулярных сборов и учений подразделений территориальной обороны, а также усилить их взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил для охраны государственной границы Украины с Россией и Беларусью.

"Россия стремится всеми возможными инструментами дестабилизировать и напугать Украину. И в то же время российские пропагандисты активно муссируют тезис о том, что дестабилизации в стране не избежать, если мы будем продолжать путь в НАТО и ЕС. Нам не нужен "экспорт хаоса". Нельзя позволить агрессору посеять сомнения по поводу евроатлантического будущего Украины. Никакого компромисса! НАТО и ЕС – не только наш прагматичный выбор. Это цивилизационная парадигма, которая является органичной для дальнейшего успешного развития Украины. Мы уверены в своем выборе. Но сегодня нам очень нужна поддержка международных партнеров", – заявил политик.

Палатный обратился к лидерам стран Запада с призывом "принять адекватные политико-дипломатические и экономические меры по противостоянию деструктивным действиям агрессора".

Болезненным ударом по российской экономике, который способен остановить намерения РФ дестабилизировать ситуацию, мог бы стать новый пакет санкций, убежден он.