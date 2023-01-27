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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине сейчас нужны 300–500 танков – Зеленский

Зеленский: Нам нужно сейчас 300 500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле
Зеленский: Нам нужно сейчас 300–500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле
Фото: EPA

Украинские войска уже сейчас нуждаются в поставках 300–500 танков. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский, полное видео 27 января опубликовал Офис президента в YouTube.

"Нам нужно сейчас 300–500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что благодарен западным партнерам за принятые решения о передаче тяжелой техники, однако пожаловался на долгие сроки поставок.

"Есть оружие, по которому принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, месяцы едет это оружие. И я не говорю, что кто-то виноват в этом. Но облегчение настает именно тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии", – отметил президент.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. 

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден. Также Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, война, танки, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, интервью
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