В ГПСУ рассказали, как отбили штурм вагнеровцев в Бахмуте: захватчики потеряли 14 человек

"Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту. Наши защитники встретили наемников ЧВК "Вагнер" огнем из стрелкового оружия и гранатометов. По огневым точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. Враг отступил", – отметили авторы сообщения.

Как добавили в ГПСУ, "очередная группа вагнеровцев в Бахмуте стала удобрением": в ходе боя захватчики потеряли 14 человек, пятеро из них ликвидированы, еще девятеро – ранены.