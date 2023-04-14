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В ГПСУ рассказали, как отбили штурм вагнеровцев в Бахмуте: захватчики потеряли 14 человек

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Пограничники отбили штурм вагнеровцев на подступах к опорному пункту
Пограничники отбили штурм вагнеровцев на подступах к опорному пункту
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины, которые участвуют в обороне Бахмута Донецкой области, отбили штурм наемников из частной военной компании "Вагнер", сообщила 14 апреля пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту. Наши защитники встретили наемников ЧВК "Вагнер" огнем из стрелкового оружия и гранатометов. По огневым точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. Враг отступил", – отметили авторы сообщения. 

Как добавили в ГПСУ, "очередная группа вагнеровцев в Бахмуте стала удобрением": в ходе боя захватчики потеряли 14 человек, пятеро из них ликвидированы, еще девятеро – ранены.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, штурм, оборона, пограничники, ГПСУ, наемники, ЧВК Вагнер, Бахмут
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