В оккупированном Крыму Россия привела своих военных в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

"Продолжаются мероприятия частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством Российской Федерации. [...] Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в оккупированном Севастополе, около 2 тыс. человек, набранных в рамках мобилизации.
"С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений", – рассказали в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.