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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Крыму Россия привела своих военных в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

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В российскую армию мобилизуют в том числе жителей Крыма
В российскую армию мобилизуют в том числе жителей Крыма
Фото: ЕРА

Российское командование формирует в оккупированном Крыму новые подразделения из мобилизованных граждан. Об этом проинформировал 2 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжаются мероприятия частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством Российской Федерации. [...] Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в оккупированном Севастополе, около 2 тыс. человек, набранных в рамках мобилизации.

"С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений", – рассказали в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Севастополь, война, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, вторжение, война России против Украины
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