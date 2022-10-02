В оккупированном Крыму Россия привела своих военных в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

В российскую армию мобилизуют в том числе жителей Крыма Фото: ЕРА

"Продолжаются мероприятия частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством Российской Федерации. [...] Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в оккупированном Севастополе, около 2 тыс. человек, набранных в рамках мобилизации.

"С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений", – рассказали в ВСУ.

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