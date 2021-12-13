Из-за ситуации на границах в Украине усилили охрану объектов критической инфраструктуры – Минобороны

Маляр подчеркнула, что Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине; РФ регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. В Минобороны продолжают фиксировать перекидывание российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной.
"Российская Федерация продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море", – сказала Маляр.
В то же время она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины "готовы к любому сценарию".
Она отметила, что подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Более 1 тыс. военнослужащих и сотни единиц военной техники обеспечивают прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.
"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", – сказала замминистра.
Она добавила, что разведка Украины постоянно обменивается данными с разведками стран-партнеров, причем информация "сначала появляется у разведки и военно-политического руководства Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется".
Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.