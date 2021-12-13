Из-за ситуации на границах в Украине усилили охрану объектов критической инфраструктуры – Минобороны

Маляр подчеркнула, что Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине; РФ регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. В Минобороны продолжают фиксировать перекидывание российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной.

"Российская Федерация продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море", – сказала Маляр.

В то же время она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины "готовы к любому сценарию".

Она отметила, что подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Более 1 тыс. военнослужащих и сотни единиц военной техники обеспечивают прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", – сказала замминистра.

Она добавила, что разведка Украины постоянно обменивается данными с разведками стран-партнеров, причем информация "сначала появляется у разведки и военно-политического руководства Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется".