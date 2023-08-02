Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины – Зеленский

2 августа Зеленский находился в Закарпатской области и провел там ряд совещаний. По его словам, в области реализуются проекты по реабилитации украинских защитников, а также ряд инициатив по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые "десятилетиями не использовались".

"Здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками. Однозначно, Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – заявил глава государства.

Зеленский сообщил, что завершил рабочий день в Берегово – городе на юге Закарпатской области в 72 км от Ужгорода. Там он встретился с представителями венгерской общины Украины.