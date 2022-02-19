Зеленский: Все понимают, что может начаться завтра. Но ложиться в гробы и ждать военных РФ украинцы не будут

Он сказал, что благодарен иностранной разведке за информацию о потенциальной угрозе со стороны РФ.

"Но тем не менее я доверяю моей разведке, я доверяю украинцам, находящимся на нашей территории, которые понимают, что вдоль границ происходит, у которых есть перехваты разного характера и которые понимают те или иные риски. Мы говорим об использовании этой информации. Я много раз говорил: никто не живет в розовых очках, все понимают, что может начаться завтра. Но (простите меня за такое сравнение, возможно, оно будет неэтичным) ложиться в гробы и ждать военных [РФ] украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему", – заявил президент.