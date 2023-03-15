Чичваркин: Нормальным людям из России надо уезжать немедленно. Валить просто

По его словам, перспектива развития в РФ осталась только краткосрочная, но обозримого и глобального будущего при существующей власти в стране нет.
"Он добьет всех... Ехать немедленно. Валить просто. У...бывать. Просто вот собрать все – и валить. В краткосрочной перспективе можно еще открыть барбершоп. Почему бы и нет? Или клинику для снятия детоксикации с чиновников. Такую: удобную, комфортную, чтобы каждый в отдельной кабинке за большие деньги. Чиновник нажрался, его почистили – и он частью наворованного поделился. Я уверен, что это прекрасный бизнес. Можно похоронный бизнес открыть прекрасный", – сказал он.
Чичваркин считает, что молодым людям нужно уезжать из России прежде всего для того, чтобы сохранить здоровую психику и адекватную личность с нормальными ценностями. Тем более что вторжение в Украину принесло большие потери РФ и мобилизация будет расти.
"Психику свою нужно сохранять, здоровье свое, свободу нужно сохранять, совесть свою нужно сберегать. Потому что компромиссы, на которые придется идти... Сейчас еще можно молчать, а в какой-то момент – опять-таки, если поставят [Украине] тяжелое вооружение, то всех же будут так или иначе загонять на войну и не получится отмолчаться", – уверен бизнесмен.
Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек. По состоянию на 4 октября в армию РФ прибыли более 200 тыс. мобилизованных.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
Менее чем за месяц с начала "частичной" мобилизации из России уехали около 700 тыс. граждан. Об этом Forbes рассказал собеседник в администрации президента РФ.