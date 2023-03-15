Чичваркин: Нормальным людям из России надо уезжать немедленно. Валить просто

По его словам, перспектива развития в РФ осталась только краткосрочная, но обозримого и глобального будущего при существующей власти в стране нет.

"Он добьет всех... Ехать немедленно. Валить просто. У...бывать. Просто вот собрать все – и валить. В краткосрочной перспективе можно еще открыть барбершоп. Почему бы и нет? Или клинику для снятия детоксикации с чиновников. Такую: удобную, комфортную, чтобы каждый в отдельной кабинке за большие деньги. Чиновник нажрался, его почистили – и он частью наворованного поделился. Я уверен, что это прекрасный бизнес. Можно похоронный бизнес открыть прекрасный", – сказал он.

Чичваркин считает, что молодым людям нужно уезжать из России прежде всего для того, чтобы сохранить здоровую психику и адекватную личность с нормальными ценностями. Тем более что вторжение в Украину принесло большие потери РФ и мобилизация будет расти.

"Психику свою нужно сохранять, здоровье свое, свободу нужно сохранять, совесть свою нужно сберегать. Потому что компромиссы, на которые придется идти... Сейчас еще можно молчать, а в какой-то момент – опять-таки, если поставят [Украине] тяжелое вооружение, то всех же будут так или иначе загонять на войну и не получится отмолчаться", – уверен бизнесмен.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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