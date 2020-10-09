ЕС может ввести санкции против Лукашенко – журналист

Европейский совет 12 октября может одобрить введение санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, а также открыть возможность для поддержки Беларуси, если в стране произойдет переход к демократии, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Лукашенко пока нет в санкционных списках ни ЕС, ни США Фото: EPA

В Европейском союзе планируют утвердить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в своем Twitter.

"Выводы [Европейского] совета по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС одобрят в понедельник, весьма амбициозны. Прямо упоминается, что Лукашенко может быть подвергнут санкциям, и открывается возможность для усиления экономической поддержки и диалога о безвизовом режиме, если в стране произойдет переход к демократии", – сообщил он.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.