ЕС может ввести санкции против Лукашенко – журналист

В Европейском союзе планируют утвердить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в своем Twitter.
"Выводы [Европейского] совета по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС одобрят в понедельник, весьма амбициозны. Прямо упоминается, что Лукашенко может быть подвергнут санкциям, и открывается возможность для усиления экономической поддержки и диалога о безвизовом режиме, если в стране произойдет переход к демократии", – сообщил он.
the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.