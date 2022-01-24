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Франция должна оставаться ​​в НАТО, чтобы не пустить в Альянс Украину – кандидат в президенты Земмур

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Франция, оставаясь в Альянсе, будет иметь право вето на вступление в НАТО Украины, заявил Земмур
Франция, оставаясь в Альянсе, будет иметь право вето на вступление в НАТО Украины, заявил Земмур
Фото: EPA

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире программы CDansl'air заявил, что одной из причин для Франции оставаться членом НАТО является то, что подобным образом она сможет в будущем заблокировать членство в Альянсе Украины. Об этом 24 января сообщает "Европейская правда".

"НАТО существует только для того, чтобы легитимизировать, во-первых, американскую индустрию, и во-вторых – поработить европейские страны. Это то, что генерал де Голль в свое время называл протекторатом. Я не вижу, какой наш интерес это продолжать", – заявил он.

При этом он считает, что Франция не должна выходить из НАТО по двум причинам.

"Первая – потому что я не хочу, чтобы Украина вошла в НАТО, и Франция, если будет оставаться в Альянсе, будет иметь право вето. Второе – я не хочу, чтобы НАТО стал некой антикитайской коалицией, после того, как уже стал антироссийской. Франция могла бы заблокировать это", – добавил Земмур.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Украина, Китай, НАТО, Франция
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