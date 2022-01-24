Франция должна оставаться ​​в НАТО, чтобы не пустить в Альянс Украину – кандидат в президенты Земмур

Франция, оставаясь в Альянсе, будет иметь право вето на вступление в НАТО Украины, заявил Земмур Фото: EPA

"НАТО существует только для того, чтобы легитимизировать, во-первых, американскую индустрию, и во-вторых – поработить европейские страны. Это то, что генерал де Голль в свое время называл протекторатом. Я не вижу, какой наш интерес это продолжать", – заявил он.

"Aujourd'hui, l'#OTAN ne sert qu'à légitimer l'industrie américaine et l'asservissement des pays européens. La France doit être indépendante et sortir du commandement intégré"@ZemmourEric candidat #présidentielle2022



* #CdanslairPrésidentielle pic.twitter.com/iza1IsbOvi — C dans l'air (@Cdanslair) January 23, 2022

При этом он считает, что Франция не должна выходить из НАТО по двум причинам.

"Первая – потому что я не хочу, чтобы Украина вошла в НАТО, и Франция, если будет оставаться в Альянсе, будет иметь право вето. Второе – я не хочу, чтобы НАТО стал некой антикитайской коалицией, после того, как уже стал антироссийской. Франция могла бы заблокировать это", – добавил Земмур.