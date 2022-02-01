ГОРДОН
 
 
МИР

Госдеп распорядился о выезде членов семей дипломатов США из Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь
В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь
Фото: EPA

Госдепартамент США 31 января распорядился о выезде членов семей госслужащих США из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", – говорится в сообщении.

В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь "из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной".

"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность... Возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - говорится в сообщении.

Госдеп сообщил, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси "серьезно ограничены из-за ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".

В Госдепе напомнили, что дали разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам  приказано вернуться в США. Решение  назвали особым предостережением, которое связано с "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Также 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале. 28 февраля в минобороны Беларуси заявили, что российские силы покинут Беларусь по окончании совместных учений двух стран.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 января сказал, что в Альянсе не видят замедления темпов наращивания Россией военных сил у границы с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Госдепартамент США, Минск, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
"Что-то на божественном", "Провокационно". Павленко из Go-A снялась без трусов и бюстгальтера в узком платье на карабинах
"Что-то на божественном", "Провокационно". Павленко из Go-A снялась без трусов и бюстгальтера в узком платье на карабинах
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь
"Акробатика от Монатика", "Как такое возможно?" 35-летний Monatik показал стойку на голове в бассейне с водой
"Акробатика от Монатика", "Как такое возможно?" 35-летний Monatik показал стойку на голове в бассейне с водой
  "Я бы мог еще поработать в группе". Позитив впервые рассказал о причинах распада "Время и стекло" и поведении Дорофеевой
  "Я бы мог еще поработать в группе". Позитив впервые рассказал о причинах распада "Время и стекло" и поведении Дорофеевой
"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" Данилко рассказал, от чего надо лечиться кремлевскому пропагандисту Соловьеву
"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" Данилко рассказал, от чего надо лечиться кремлевскому пропагандисту Соловьеву
"Кто это? Песков?" 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку
"Кто это? Песков?" 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (111744)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (98024)
3
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (69616)
4
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (69453)
5
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (52369)
6
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (49112)
7
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (43156)
8
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (38260)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS