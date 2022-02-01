Госдеп распорядился о выезде членов семей дипломатов США из Беларуси

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", – говорится в сообщении.
В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь "из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной".
"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность... Возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - говорится в сообщении.
Госдеп сообщил, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси "серьезно ограничены из-за ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".
В Госдепе напомнили, что дали разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам приказано вернуться в США. Решение назвали особым предостережением, которое связано с "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Также 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале. 28 февраля в минобороны Беларуси заявили, что российские силы покинут Беларусь по окончании совместных учений двух стран.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 января сказал, что в Альянсе не видят замедления темпов наращивания Россией военных сил у границы с Украиной.