Госдеп распорядился о выезде членов семей дипломатов США из Беларуси

В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь Фото: EPA

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", – говорится в сообщении.

В Госдепе не рекомендуют американцам ездить в Беларусь "из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной".

"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность... Возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - говорится в сообщении.

Госдеп сообщил, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси "серьезно ограничены из-за ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".

В Госдепе напомнили, что дали разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам приказано вернуться в США. Решение назвали особым предостережением, которое связано с "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".