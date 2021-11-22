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Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

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Лукашенко (слева) 19 ноября дал интервью BBC
Лукашенко (слева) 19 ноября дал интервью BBC
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, рассказал в интервью BBC, как при разговоре его называет врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы с Лукашенко отметил, что в ЕС его не признают легитимным президентом Беларуси. Он спросил у политика, как Меркель к нему обращается во время переговоров.

"А чего это вас волнует? Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко… Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века… Меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня воспринимает мой народ", – нервно сказал Лукашенко.

Розенберг несколько раз повторил свой вопрос, ответ Лукашенко отдельно опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", в полной версии интервью BBC его нет.

"А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – подчеркнул Лукашенко.

Меркель 15-го и 17 ноября провела телефонные разговоры с Лукашенко из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

В сообщении на сайте правительства ФРГ от 15 ноября Лукашенко называют по имени и фамилии, а также "господин Лукашенко". В новости о разговоре от 17 ноября – "Александр Лукашенко".

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, ФРГ, переговоры, президент, Евросоюз, интервью
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