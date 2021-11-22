Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы с Лукашенко отметил, что в ЕС его не признают легитимным президентом Беларуси. Он спросил у политика, как Меркель к нему обращается во время переговоров.

"А чего это вас волнует? Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко… Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века… Меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня воспринимает мой народ", – нервно сказал Лукашенко.

Розенберг несколько раз повторил свой вопрос, ответ Лукашенко отдельно опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", в полной версии интервью BBC его нет.

"А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – подчеркнул Лукашенко.

Меркель 15-го и 17 ноября провела телефонные разговоры с Лукашенко из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

В сообщении на сайте правительства ФРГ от 15 ноября Лукашенко называют по имени и фамилии, а также "господин Лукашенко". В новости о разговоре от 17 ноября – "Александр Лукашенко".