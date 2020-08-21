Лукашенко заявил, что помог Тихановской с выездом за границу по ее просьбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его оппонента на президентских выборах Светлану Тихановскую "опутали" иностранные спецслужбы.

Против Беларуси действуют несколько центров сил, в которых осели "правительства в изгнании", считает президент страны Александр Лукашенко. Об этом он сказал во время встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский", сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, таких правительств пять, при этом он назвал двух своих оппонентов на президентских выборах – Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало и добавил, что эти центры расположены "от Америки до Варшавы".

"Координационный совет – это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании", – сказал он.

Лукашенко заявил, что помогал с выездом за границу Тихановской.

"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы. - Прим. БЕЛТА), спецслужбы, она уже начала делать заявления", – считает президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Цепкало называли одним из главных конкурентов президенту Александру Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Проигравшая Лукашенко Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.