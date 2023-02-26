Мать Саакашвили: Реформы, которые проводил сын, казались сказкой. До этого в Грузии были вооруженные отряды, мы по квартирам не могли нормально перемещаться – пуля могла влететь в окно

Гордон отметил, что считает Саакашвили великим грузинским президентом, который совершил исторический прорыв и преобразил "нищую, полуразрушенную, полуразваленную, потерявшую даже лоск и какое-то достоинство Грузию". Он спросил Аласанию, гордится ли она сыном.

"Знаете, то, что происходило в те годы, – это была сказка, действительно. Потому что было просто невозможно поверить в то, что на наших глазах происходило. До того мы прошли очень тяжелые годы. С 89-го года были расстрелы, были войны. А потом здесь были гражданские войны. И какие-то вооруженные отряды здесь образовались. И люди стреляли на улице. Мы даже по квартире не могли нормально перемещаться. По-пластунски иногда перемещались и к окну не могли близко подойти, потому что пуля могла вдруг влететь. Мы прошли такие годы", – рассказала она.

По ее словам, позднее президент Эдуард Шеварднадзе как-то улучшил ситуацию, "но все равно было очень тяжело".



"Он просто не мог это сделать никак. Потому что это все-таки был чиновник советского типа, и коррупция здесь расцветала. В Грузии было очень сложно. А потом вдруг появился мой сын. И эта революция, которая здесь произошла в 2003 году... Было такое единение... Потом, с 2004-го, когда начались эти преобразования, – невозможно было себе представить вот такой финал", – сказала она.

Сейчас, по мнению Аласании, в Грузии происходят "страшные дела", и, хотя большинство "смотрит на Запад" и хочет проевропейского пути, у власти – меньшинство, из-за которого Грузия "уже фактически оказалась частью России".

По мнению Аласании, в Грузии сейчас "фактически нет правосудия" и страна "утопает в коррупции". Об этом она говорила еще в декабре 2021 года.

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