Мать Саакашвили: Реформы, которые проводил сын, казались сказкой. До этого в Грузии были вооруженные отряды, мы по квартирам не могли нормально перемещаться – пуля могла влететь в окно

Гордон отметил, что считает Саакашвили великим грузинским президентом, который совершил исторический прорыв и преобразил "нищую, полуразрушенную, полуразваленную, потерявшую даже лоск и какое-то достоинство Грузию". Он спросил Аласанию, гордится ли она сыном.
"Знаете, то, что происходило в те годы, – это была сказка, действительно. Потому что было просто невозможно поверить в то, что на наших глазах происходило. До того мы прошли очень тяжелые годы. С 89-го года были расстрелы, были войны. А потом здесь были гражданские войны. И какие-то вооруженные отряды здесь образовались. И люди стреляли на улице. Мы даже по квартире не могли нормально перемещаться. По-пластунски иногда перемещались и к окну не могли близко подойти, потому что пуля могла вдруг влететь. Мы прошли такие годы", – рассказала она.
По ее словам, позднее президент Эдуард Шеварднадзе как-то улучшил ситуацию, "но все равно было очень тяжело".
"Он просто не мог это сделать никак. Потому что это все-таки был чиновник советского типа, и коррупция здесь расцветала. В Грузии было очень сложно. А потом вдруг появился мой сын. И эта революция, которая здесь произошла в 2003 году... Было такое единение... Потом, с 2004-го, когда начались эти преобразования, – невозможно было себе представить вот такой финал", – сказала она.
Сейчас, по мнению Аласании, в Грузии происходят "страшные дела", и, хотя большинство "смотрит на Запад" и хочет проевропейского пути, у власти – меньшинство, из-за которого Грузия "уже фактически оказалась частью России".
По мнению Аласании, в Грузии сейчас "фактически нет правосудия" и страна "утопает в коррупции". Об этом она говорила еще в декабре 2021 года.
Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.
В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.