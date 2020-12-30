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МИД России запретил въезд в страну шестерым высокопоставленным британским чиновникам

В министерстве иностранных дел России заявили, что санкции в отношении британских чиновников стали ответом на санкции, введенные Лондоном против шести россиян в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

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Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Великобритании Деборе Броннерт
Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Великобритании Деборе Броннерт
Фото: depositphotos.com

30 декабря российское Министерство иностранных дел вручило послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении числа британских граждан, которым закрыт въезд на территорию России. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В заявлении говорится, что российские санкции приняты в ответ на "неконструктивные и недружественные действия британских властей" – 15 октября Великобритания ввела санкции против шести россиян после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года.

В сообщении российского МИДа отсутствует точный список граждан, по данным издания "Коммерсантъ", речь идет о шести высокопоставленных британских чиновниках, связанных с военно-химической программой и имеющих отношение к военной лаборатории в Портон-Дауне. В частности, как отмечает "Коммерсантъ", в список вошли два заместителя министра, глава спецслужбы, руководитель научно-технической лаборатории вооруженных сил Великобритании.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи г. Омска №1 без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального, к ним присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

После публикации статьи об отравлении политика в издании The Lancet Навальному в РФ пригрозили заменой условного срока на реальный. 29 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении оппозиционного политика Навального.

Теги: Россия, Владимир Путин, МИД, Франция, Великобритания, санкции, Алексей Навальный, Берлин, Москва, ФСБ, Шарите, МИД России, Белый дом, запрет, больница, реабилитация, отравление, Следственный комитет РФ, расследование, спецслужбы, чиновники, Bellingcat, Новичок
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