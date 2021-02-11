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Путин заявил, что обещал Макрону завести уголовное дело, если в анализах Навального "найдут хоть что-то"

Даже на непубличной встрече, рассказывая главредам СМИ о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, посвященном отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, президент РФ Владимир Путин ни разу не назвал Навального по фамилии.

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Российская сторона была "готова сотрудничать", но получила от Франции и Германии "ноль, зеро", заявил Путин
Российская сторона была "готова сотрудничать", но получила от Франции и Германии "ноль, зеро", заявил Путин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону принять экспертов из РФ, чтобы изучить образцы после отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает агентство кремлевского пула "РИА Новости".

По словам российского президента, во время телефонного разговора после отравления Навального он заверил Макрона, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду". При этом Путин якобы предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах. Макрон отказался.

Ранее Кремль сообщал только, что в этом разговоре Путин требовал передать взятые биоматериалы в Россию. Об этом варианте российский президент также упомянул на встрече со СМИ, сказав, что был готов принять западных специалистов в России, однако Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать". "Как, не хотим сотрудничать? А что тогда значит сотрудничать?" – цитирует реакцию Путина агентство.

В результате, подчеркнул Путин, российская сторона "при готовности сотрудничать" получила в ответ на свои вопросы "ноль, зеро" как от Франции, так и от Германии. 

Традиционно ежегодная встреча российского президента с главредами СМИ проходит "не под запись", однако ответ на этот вопрос Путин разрешил опубликовать, отметив, что "секрета здесь нет", сообщает "РИА Новости".

По данным ВВС, вопрос о Навальном, заданным главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым, был "единственным острым вопросом" на встрече и единственным, ответ на который Путин разрешил цитировать. При этом, отмечает агентство, по сложившейся традиции, даже на непубличной встрече Путин ни разу не назвал Навального по фамилии.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения 17 января 2021 года. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 сутокСимоновский суд Москвы 2 февраля заменил политику условный срок на реальный.

Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, покушение, отравление, лечение, Эммануэль Макрон, РИА Новости, отравление Навального
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