Сенат США в январе может проголосовать за введение санкций против "Северного потока – 2" – СМИ

По информации американского издания, рассмотрение вопроса о санкциях предусмотрено в соглашении, которого Сенат достиг утром 18 декабря. Речь идет о снятии блокировки дипломатических назначений в обмен на голосование по санкциям.

Дипломатические назначения в Сенате (в том числе назначения послов) заблокированы с лета, в августе сенатор от Республиканской партии Тед Круз использовал процедурные инструменты, блокирующие эти назначения, добиваясь введения санкций против "Северного потока – 2".

Как пишет Politico, лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер решил пойти на сделку с Крузом. По информации издания, голосование в Сенате по его законопроекту о санкциях должно состояться до 14 января.