В ближайшие два дня США объявят о запрете на импорт российской нефти – сенатор

Он добавил, что Вашингтон продолжает обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами. Кунс прогнозирует, что о решении могут объявить 8–9 марта.

С предложением ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта, 5 марта выступили сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл. Они также призвали Белый дом увеличить внутреннюю добычу нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.

7 марта агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден готов запретить импорт нефти из РФ, даже если эту меру не поддержат европейские партнеры.