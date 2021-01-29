За Навальным может стоять сильный мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды – Обухов

Некоторые крупные российские бизнесмены могут поддерживать оппозиционера Алексея Навального потому, что недовольны политикой президента РФ Владимира Путина, заявил глава американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов.

За российским оппозиционером Алексеем Навальным может стоять достаточно сильный мафиозный клан из РФ. Такое мнение в эфире телеканала "Обозреватель" выразил глава американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов.

"Я не считаю Навального агентом ФСБ. Я не считаю его фонд проектом Кремля. Но есть слухи, что за спиной Навального стоят такие люди, как [глава "Сбербанка России" Герман] Греф. И несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды. То, что существует сегодня в России, – это мафия. У каждого главаря мафии, у каждого "крестного отца" есть недовольные. Наверняка есть недовольные, которые могут потерять все свои миллиарды, они недовольны той политикой [президента РФ Владимира] Путина, которую он сейчас проводит", – отметил Обухов.

По его словам, поддерживая Навального, крупные российские бизнесмены пытаются обезопасить свои капиталы.

"С моей точки зрения, один из кланов – клан достаточно сильный – поддерживает Навального уже довольно долго. Оттуда он и получает все эти сливы. Иначе просто сложно объяснить его активность, его вседозволенность и другие нюансы, которые многим просто не приходят в голову. Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится что-то, но ни у кого ничего не отнимут. Останутся эти олигархи, останется Греф – все останутся на своих местах", – подчеркнул Обухов.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Правозащитники сообщают о более 4 тыс. задержанных.

28 января суд отклонил апелляцию на арест Навального.