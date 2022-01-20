"2:1 в пользу Запада". Климкин прокомментировал ситуацию с российской агрессией против Украины

Климкин (на фото) считает, что "Запад уже не отступит" перед Путиным Фото: radiosvoboda.org

"Главный результат всех последних усилий США, в том числе визитов [государственного секретаря Энтони] Блинкена – нас не будут "сдавать" в сферу влияния России. Не будет второй Ялты. Да, возможно, будут сложные компромиссы с Россией, но Москва в год 100-летия создания СССР "новый СССР" не получит", - написал он.

Украинский дипломат считает, что "Кремль получил пощечину, причем не одну".

"Это и дополнительная американская помощь, и британские поставки оружия, и сотрудничество в сфере кибербезопасности и даже достаточно четкая позиция Германии: никакого "Северного потока – 2" в случае атаки на Украину", – объяснил Климкин.

По его словам, "Путин получил процесс переговоров с США и полагал, что перехватил инициативу", но "теперь инициативу перехватывает Запад".

"Путин, конечно, ответит и далее поднимет ставки, но Запад тоже уже не отступит, иначе будет выглядеть слабаком. Счет 2:1 в пользу Запада, но игра далеко не завершена", – считает Климкин.