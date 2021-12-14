ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Американские конгрессмены посетили Киев и подтвердили поддержку Украины

В Конгрессе США выразили поддержку Украины
В Конгрессе США выразили поддержку Украины
Фото: EPA

Конгрессмены от обеих ведущих партий США приехали с визитом в Киев и выразили поддержку территориальной цельности и суверенитета Украины. Об этом сообщило посольство США в Украине 13 декабря.

Конгрессмены подтвердили "приверженность принять жесткие меры в ответ на любое дальнейшее вторжение России", говорится в сообщении посольства.

В делегацию вошли демократы Рубен Гальего, Салуд Карбаджал и Сет Моултон, а также республиканцы Джо Уилсон и Майкл Уолтц.

Конгрессмены встретились с украинскими чиновниками оборонной сферы, а также наблюдали за учениями, сообщил Уолтц в Twitter.

Он призвал администрацию США немедленно ввести санкции, чтобы "сдержать вторжение, вместо того чтобы угрожать последствиями после него".

"Украина нуждается в нашей помощи сейчас, чтобы защитить себя от российского вторжения. Администрация [президента США Джо] Байдена больше не может отказываться от помощи с летальным вооружением украинским военным в надежде "не спровоцировать" [президента РФ Владимира] Путина", – написал конгрессмен-республиканец.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

В Госдепе США сообщали, что рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT.

Теги: США, санкции, Конгресс США, посольство США, вторжение, война в Украине, визит, конгрессмены, Джо Уилсон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи
"Что это у него на голове?" Матвиенко перед камерой укусила мужа
"Что это у него на голове?" Матвиенко перед камерой укусила мужа
"Фото выраженного насилия". В сети обсуждают новые снимки полуоголенной Мейхер
"Фото выраженного насилия". В сети обсуждают новые снимки полуоголенной Мейхер
"Люблю готовить, но больше жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке
"А с бананами смогешь?!" Кристина Асмус показала трюк с тремя мандаринами
"А с бананами смогешь?!" Кристина Асмус показала трюк с тремя мандаринами
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (192319)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (154632)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (138156)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (56782)
5
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (42822)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (36375)
7
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (33978)
8
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (31550)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS