Американские конгрессмены посетили Киев и подтвердили поддержку Украины

Конгрессмены подтвердили "приверженность принять жесткие меры в ответ на любое дальнейшее вторжение России", говорится в сообщении посольства.
В делегацию вошли демократы Рубен Гальего, Салуд Карбаджал и Сет Моултон, а также республиканцы Джо Уилсон и Майкл Уолтц.
.@RepRubenGallego @RepJoeWilson @RepCarbajal @RepMoulton & @michaelgwaltz reaffirmed * support for * ’s sovereignty & territorial integrity & reaffirmed our commitment to taking strong measures in response to any further * incursion. pic.twitter.com/VQpnUVAx5K— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 13, 2021
Конгрессмены встретились с украинскими чиновниками оборонной сферы, а также наблюдали за учениями, сообщил Уолтц в Twitter.
Он призвал администрацию США немедленно ввести санкции, чтобы "сдержать вторжение, вместо того чтобы угрожать последствиями после него".
"Украина нуждается в нашей помощи сейчас, чтобы защитить себя от российского вторжения. Администрация [президента США Джо] Байдена больше не может отказываться от помощи с летальным вооружением украинским военным в надежде "не спровоцировать" [президента РФ Владимира] Путина", – написал конгрессмен-республиканец.
Serious sanctions and lethal aid should be put in place now to raise costs deter this invasion, rather than threatening consequences AFTER an invasion.— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) December 13, 2021
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.
В Госдепе США сообщали, что рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT.