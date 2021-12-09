Гордон: Я не верю, что россияне нападут. Но если это произойдет, земля будет стрелять по оккупантам

"Я не верю в то, что россияне нападут. Идет игра на повышение ставок, не более того. Они не самоубийцы и не идиоты. Они понимают, что если они только попробуют нарушить границу Украины сейчас, завтра или послезавтра, то есть когда украинская армия уже более-менее готова и когда сформировано общественное мнение, пойдут гробы в Россию. Если [президент РФ Владимир] Путин этого хочет, пусть попробует. Украина будет себя защищать", – сказал Гордон.
При этом он подчеркнул: Украина должна рассчитывать только на свои силы, западные страны вряд ли ей помогут.
"Я не верю в Запад. Я верю только в украинскую армию. Еще я очень верю в то, что Украина не нужна никому, кроме украинцев. Если украинцы понимают, что мы никому в мире не нужны, кроме самих себя, они будут сражаться за свою землю. В первые годы российского нашествия мы еще не могли осознать, что можно стрелять в россиян. Мне говорили об этом ребята. Ну как? Кстати, когда немцы пришли на территорию Советского Союза, неслучайно [российский писатель и публицист Илья] Эренбург написал статью "Убей немца!". Многие не могли психологически стрелять в людей. Это уже потом пришло. И озверение в том числе. Психологически [был барьер]: как можно стрелять в наших русских братьев? Но после того, что они вытворили... Если они еще раз придут, конечно, [украинцы] будут стрелять", – убежден журналист.
Гордон вспомнил разговор с командующим Национальной гвардией Украины генерал-полковником Николаем Баланом, который состоялся этим летом.
"Мы летели с Баланом в Мариуполь в военном самолете, потом в военном вертолете и много говорили. Он мне сказал, что когда россияне начали рыть котлованы на косе Тузла в 2003 году, а президент Украины Леонид Кучма тогда был с визитом в Латинской Америке, он немедленно прервал визит и прибыл на Тузлу. Балан рассказал, что он подошел к выстроившимся руководителям, среди которых был Балан, и спросил: "Вы будете стрелять в россиян?" Балан ответил: "Я буду стрелять в нарушителей государственной границы Украины", – рассказал Гордон.
Он убежден: в случае новой российской агрессии украинцы смогут защитить свою страну.
"Нам надо понимать, и россиянам надо понимать тоже: у нас есть наша страна, у нас есть границы, которые должны быть неприкосновенны, у нас есть наша армия, патриотизм и святое право защищать свою землю на своей земле. И мы будем это делать всеми силами. Земля будет стрелять по оккупантам", – сказал журналист.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.
В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.