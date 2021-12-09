Гордон: Я не верю, что россияне нападут. Но если это произойдет, земля будет стрелять по оккупантам

"Я не верю в то, что россияне нападут. Идет игра на повышение ставок, не более того. Они не самоубийцы и не идиоты. Они понимают, что если они только попробуют нарушить границу Украины сейчас, завтра или послезавтра, то есть когда украинская армия уже более-менее готова и когда сформировано общественное мнение, пойдут гробы в Россию. Если [президент РФ Владимир] Путин этого хочет, пусть попробует. Украина будет себя защищать", – сказал Гордон.

При этом он подчеркнул: Украина должна рассчитывать только на свои силы, западные страны вряд ли ей помогут.

"Я не верю в Запад. Я верю только в украинскую армию. Еще я очень верю в то, что Украина не нужна никому, кроме украинцев. Если украинцы понимают, что мы никому в мире не нужны, кроме самих себя, они будут сражаться за свою землю. В первые годы российского нашествия мы еще не могли осознать, что можно стрелять в россиян. Мне говорили об этом ребята. Ну как? Кстати, когда немцы пришли на территорию Советского Союза, неслучайно [российский писатель и публицист Илья] Эренбург написал статью "Убей немца!". Многие не могли психологически стрелять в людей. Это уже потом пришло. И озверение в том числе. Психологически [был барьер]: как можно стрелять в наших русских братьев? Но после того, что они вытворили... Если они еще раз придут, конечно, [украинцы] будут стрелять", – убежден журналист.

Гордон вспомнил разговор с командующим Национальной гвардией Украины генерал-полковником Николаем Баланом, который состоялся этим летом.

"Мы летели с Баланом в Мариуполь в военном самолете, потом в военном вертолете и много говорили. Он мне сказал, что когда россияне начали рыть котлованы на косе Тузла в 2003 году, а президент Украины Леонид Кучма тогда был с визитом в Латинской Америке, он немедленно прервал визит и прибыл на Тузлу. Балан рассказал, что он подошел к выстроившимся руководителям, среди которых был Балан, и спросил: "Вы будете стрелять в россиян?" Балан ответил: "Я буду стрелять в нарушителей государственной границы Украины", – рассказал Гордон.

Он убежден: в случае новой российской агрессии украинцы смогут защитить свою страну.

"Нам надо понимать, и россиянам надо понимать тоже: у нас есть наша страна, у нас есть границы, которые должны быть неприкосновенны, у нас есть наша армия, патриотизм и святое право защищать свою землю на своей земле. И мы будем это делать всеми силами. Земля будет стрелять по оккупантам", – сказал журналист.

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