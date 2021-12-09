ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Гордон: Я не верю, что россияне нападут. Но если это произойдет, земля будет стрелять по оккупантам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Если Путин хочет гробов в Россию, пусть попробует. Украина будет себя защищать
Гордон: Если Путин хочет гробов в Россию, пусть попробует. Украина будет себя защищать
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что руководство Российской Федерации не готовит нового вторжения в Украину, но в случае агрессии украинцы будут защищать свою страну всеми силами. Об этом он заявил 7 декабря в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не верю в то, что россияне нападут. Идет игра на повышение ставок, не более того. Они не самоубийцы и не идиоты. Они понимают, что если они только попробуют нарушить границу Украины сейчас, завтра или послезавтра, то есть когда украинская армия уже более-менее готова и когда сформировано общественное мнение, пойдут гробы в Россию. Если [президент РФ Владимир] Путин этого хочет, пусть попробует. Украина будет себя защищать", – сказал Гордон. 

При этом он подчеркнул: Украина должна рассчитывать только на свои силы, западные страны вряд ли ей помогут. 

"Я не верю в Запад. Я верю только в украинскую армию. Еще я очень верю в то, что Украина не нужна никому, кроме украинцев. Если украинцы понимают, что мы никому в мире не нужны, кроме самих себя, они будут сражаться за свою землю. В первые годы российского нашествия мы еще не могли осознать, что можно стрелять в россиян. Мне говорили об этом ребята. Ну как? Кстати, когда немцы пришли на территорию Советского Союза, неслучайно [российский писатель и публицист Илья] Эренбург написал статью "Убей немца!". Многие не могли психологически стрелять в людей. Это уже потом пришло. И озверение в том числе. Психологически [был барьер]: как можно стрелять в наших русских братьев? Но после того, что они вытворили... Если они еще раз придут, конечно, [украинцы] будут стрелять", – убежден журналист. 

Гордон вспомнил разговор с командующим Национальной гвардией Украины генерал-полковником Николаем Баланом, который состоялся этим летом.

"Мы летели с Баланом в Мариуполь в военном самолете, потом в военном вертолете и много говорили. Он мне сказал, что когда россияне начали рыть котлованы на косе Тузла в 2003 году, а президент Украины Леонид Кучма тогда был с визитом в Латинской Америке, он немедленно прервал визит и прибыл на Тузлу. Балан рассказал, что он подошел к выстроившимся руководителям, среди которых был Балан, и спросил: "Вы будете стрелять в россиян?" Балан ответил: "Я буду стрелять в нарушителей государственной границы Украины", – рассказал Гордон.

Он убежден: в случае новой российской агрессии украинцы смогут защитить свою страну. 

"Нам надо понимать, и россиянам надо понимать тоже: у нас есть наша страна, у нас есть границы, которые должны быть неприкосновенны, у нас есть наша армия, патриотизм и святое право защищать свою землю на своей земле. И мы будем это делать всеми силами. Земля будет стрелять по оккупантам", – сказал журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, граница, нападение, российская агрессия, война в Украине, Николай Балан, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Как задумано природой". Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая
"Как задумано природой". Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая
"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели
"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели
Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор
Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор
  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио
  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио
"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания
"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания
"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем
"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (207905)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (195129)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (181659)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (86218)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (79882)
6
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (77064)
7
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (73563)
8
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (67062)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS