Климкин: Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры

Климкин: Наше будущее должно быть в наших руках Фото: ЕРА

"Помните грузинскую войну и план [бывшего президента Франции Николя] Саркози? В результате он был в значительной степени за счет Грузии. Я не провожу параллелей между Саркози и Макроном, но у последнего через пару месяцев президентские выборы и ему нужен успех. Хочу верить, что не за наш счет", – отметил он.

Климкин добавил, что Украине нужно, чтобы западные партнеры действовали вместе, это не подходит Путину и "значительно сужает его маневр".

"На это должны быть направлены наши усилия. И наше непосредственное участие во всех переговорах. Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры. Наше будущее должно быть в наших руках", – подчеркнул Климкин.

Макрон планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции 24 января.

"Президент республики, который в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

Во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Джо Байденом в понедельник Макрон "выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины" и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.