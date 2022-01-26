Климкин: Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры

"Помните грузинскую войну и план [бывшего президента Франции Николя] Саркози? В результате он был в значительной степени за счет Грузии. Я не провожу параллелей между Саркози и Макроном, но у последнего через пару месяцев президентские выборы и ему нужен успех. Хочу верить, что не за наш счет", – отметил он.
Климкин добавил, что Украине нужно, чтобы западные партнеры действовали вместе, это не подходит Путину и "значительно сужает его маневр".
"На это должны быть направлены наши усилия. И наше непосредственное участие во всех переговорах. Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры. Наше будущее должно быть в наших руках", – подчеркнул Климкин.
Макрон планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции 24 января.
"Президент республики, который в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе", – говорится в сообщении.
Во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Джо Байденом в понедельник Макрон "выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины" и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.