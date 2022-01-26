ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Климкин: Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Климкин: Наше будущее должно быть в наших руках
Климкин: Наше будущее должно быть в наших руках
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что испытал дежавю, когда узнал, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет предложить президенту РФ Владимиру Путину план деэскалации ситуации с Украиной. Об этом Климкин написал 26 января в Facebook.

"Помните грузинскую войну и план [бывшего президента Франции Николя] Саркози? В результате он был в значительной степени за счет Грузии. Я не провожу параллелей между Саркози и Макроном, но у последнего через пару месяцев президентские выборы и ему нужен успех. Хочу верить, что не за наш счет", – отметил он.

Климкин добавил, что Украине нужно, чтобы западные партнеры действовали вместе, это не подходит Путину и "значительно сужает его маневр".

"На это должны быть направлены наши усилия. И наше непосредственное участие во всех переговорах. Унизительно наблюдать, как другие решают твою судьбу и твое будущее, даже если это наши партнеры. Наше будущее должно быть в наших руках", – подчеркнул Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/487054802781114

Макрон планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции 24 января.

"Президент республики, который в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

Во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Джо Байденом в понедельник Макрон "выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины" и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Владимир Путин, Украина, Грузия, Франция, переговоры, Павел Климкин, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (243976)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (133266)
3
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (122709)
4
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (112080)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (93675)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (85241)
7
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (82823)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (57768)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS