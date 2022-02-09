Мэр Чернигова Атрошенко требует от правоохранителей расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями о "конвертах" в Раде для "Слуги народа"

Владислав Атрошенко: Я требую, чтобы показания Полякова в НАБУ были приобщены к публичному отчету ВСК Рады Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"Сегодня ровно четыре месяца со дня трагической гибели нардепа Антона Полякова. Уже более трех месяцев прошло с того времени, когда в Раде была создана временная следственная комиссия по вопросам расследования смерти народного депутата. Но с тех пор общество не услышало правды. Власть молчит, потому что истинная причина смерти нардепа может разрушить "слугам" схему "конвертного" финансирования нардепов. По данным СМИ, за несколько дней до гибели Антон Поляков давал показания против депутатов, которые брали "конверты" с деньгами в туалетах Верховной Рады", – заявил Атрошенко.

Он отметил, что общество все чаще слышит о взяточничестве "Слуги народа" и покрывании взяточников.

"Чем дальше от даты смерти Полякова, тем больше всплывает важных подробностей о специфике "работы" нынешней власти. "Новые люди", как мы узнали, очень быстро овладели и начали активно внедрять старые подходы. Чуть ли не каждый день полиция сообщает о все новых и новых случаях взяточничества в рядах "слуг". И не только взяточничества, но и покрывания взяточников. В конце января СМИ сообщили об очередном задержании "слуги" [Сергея] Кузьминых, которого поймали на взятке более чем в полмиллиона гривен за поставку медоборудования для житомирских больниц", – отметил мэр Чернигова.

Атрошенко считает, что правоохранители должны расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ по поводу "конвертов" для "Слуги народа".

"Убежден, для новоизбранного депутата из 206-го округа должно стать делом чести добиться завершения расследования о смерти Антона Полякова и, в частности, того, как она была связана с его разоблачением "конвертных" схем в Раде. Вместе с тем я требую, чтобы показания Полякова в НАБУ были приобщены к публичному отчету ВСК Рады", – написал Атрошенко.