Мэр Чернигова Атрошенко требует от правоохранителей расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями о "конвертах" в Раде для "Слуги народа"

"Сегодня ровно четыре месяца со дня трагической гибели нардепа Антона Полякова. Уже более трех месяцев прошло с того времени, когда в Раде была создана временная следственная комиссия по вопросам расследования смерти народного депутата. Но с тех пор общество не услышало правды. Власть молчит, потому что истинная причина смерти нардепа может разрушить "слугам" схему "конвертного" финансирования нардепов. По данным СМИ, за несколько дней до гибели Антон Поляков давал показания против депутатов, которые брали "конверты" с деньгами в туалетах Верховной Рады", – заявил Атрошенко.
Он отметил, что общество все чаще слышит о взяточничестве "Слуги народа" и покрывании взяточников.
"Чем дальше от даты смерти Полякова, тем больше всплывает важных подробностей о специфике "работы" нынешней власти. "Новые люди", как мы узнали, очень быстро овладели и начали активно внедрять старые подходы. Чуть ли не каждый день полиция сообщает о все новых и новых случаях взяточничества в рядах "слуг". И не только взяточничества, но и покрывания взяточников. В конце января СМИ сообщили об очередном задержании "слуги" [Сергея] Кузьминых, которого поймали на взятке более чем в полмиллиона гривен за поставку медоборудования для житомирских больниц", – отметил мэр Чернигова.
Атрошенко считает, что правоохранители должны расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ по поводу "конвертов" для "Слуги народа".
"Убежден, для новоизбранного депутата из 206-го округа должно стать делом чести добиться завершения расследования о смерти Антона Полякова и, в частности, того, как она была связана с его разоблачением "конвертных" схем в Раде. Вместе с тем я требую, чтобы показания Полякова в НАБУ были приобщены к публичному отчету ВСК Рады", – написал Атрошенко.
Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
В полиции сообщали, что Поляков жил с [нардепом из группы "За майбутнє" Анной] Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.
По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с бывшим помощником Скороход на общественных началах Русланом Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.
13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.
19 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция получила доступ к телефону Полякова.
За три дня до смерти Поляков заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах.
Скороход уверена, что Поляков был убит.