ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Богдан: Поляков говорил мне, что Корниенко продал на выборах все мажоритарные округа. Нет ли тут связи с тем, что произошло с Поляковым?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан: У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей
Богдан: У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от группы "За майбутнє" Антон Поляков, который, согласно предварительной данным, скончался от острой коронарной недостаточности 8 октября, говорил, что первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на парламентских выборах в 2019 году "продал все мажоритарные округа за деньги противникам "Слуги народа".

Об этом 17 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сообщил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Недавно погиб при невыясненных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, который неоднократно приходил ко мне, заявлял, что господин Корниенко на выборах в Верховную Раду продал все мажоритарные округа за деньги другим противникам "Слуги народа". Он это заявлял многократно, в том числе публично, – рассказал Богдан. – Я не хочу ни о чем спрашивать, но нет ли никакой связи у господина Корниенко с тем, что произошло с народным депутатом Антоном Поляковым?"

Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 14 декабря, заявил, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплату в конвертах. По словам Богдана, депутатов штрафуют, если они не голосуют за нужные для властей законы, а доход в конверте каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности.

Корниенко, комментируя заявление Богдана, посоветовал с информацией о теневых зарплатах для депутатов обращаться в НАБУ.

Богдан во время программы Шустера отметил, что "речь идет о космических суммах".

"У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей. Вот эту информацию публично сказал. Задача НАБУ – как раз проверить это. Или других правоохранительных органов… Но власти не дают им полтора года возможности это делать, не назначая прокурора САП. Понимая, что моментально начнутся облавы и будет понятно и обществу, и "слугам народа", – подчеркнул Богдан.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что нардепам от "Слуги народа" доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах. В ноябре о "зарплатах по $5 тыс. в конвертах" говорила исключенная из партии и фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с Поляковым, позже они стали членами депутатской группы "За майбутнє".

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отметил, что это случилось при "его коллеге" и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, "но человек побоялся".

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с бывшим помощником Скороход на общественных началах Русланом Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

19 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция получила доступ к телефону Полякова.

Скороход уверена, что Поляков был убит.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, смерть, зарплата, депутаты, деньги, правоохранители, парламент, НАБУ, ток-шоу, САП, Слуга народа, Андрей Богдан, Александр Корниенко, партия, Антон Поляков, Свобода слова Савика Шустера, За майбутнє, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  Рецепт сытной закуски на Новый год
  Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "Я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "Я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (243912)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (71128)
3
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (68043)
4
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (56185)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (55245)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (47127)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (40507)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (39665)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS