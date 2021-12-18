Богдан: Поляков говорил мне, что Корниенко продал на выборах все мажоритарные округа. Нет ли тут связи с тем, что произошло с Поляковым?

Богдан: У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом 17 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сообщил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Недавно погиб при невыясненных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, который неоднократно приходил ко мне, заявлял, что господин Корниенко на выборах в Верховную Раду продал все мажоритарные округа за деньги другим противникам "Слуги народа". Он это заявлял многократно, в том числе публично, – рассказал Богдан. – Я не хочу ни о чем спрашивать, но нет ли никакой связи у господина Корниенко с тем, что произошло с народным депутатом Антоном Поляковым?"

Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 14 декабря, заявил, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплату в конвертах. По словам Богдана, депутатов штрафуют, если они не голосуют за нужные для властей законы, а доход в конверте каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности.

Корниенко, комментируя заявление Богдана, посоветовал с информацией о теневых зарплатах для депутатов обращаться в НАБУ.

Богдан во время программы Шустера отметил, что "речь идет о космических суммах".

"У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей. Вот эту информацию публично сказал. Задача НАБУ – как раз проверить это. Или других правоохранительных органов… Но власти не дают им полтора года возможности это делать, не назначая прокурора САП. Понимая, что моментально начнутся облавы и будет понятно и обществу, и "слугам народа", – подчеркнул Богдан.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что нардепам от "Слуги народа" доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах. В ноябре о "зарплатах по $5 тыс. в конвертах" говорила исключенная из партии и фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с Поляковым, позже они стали членами депутатской группы "За майбутнє".

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отметил, что это случилось при "его коллеге" и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, "но человек побоялся".