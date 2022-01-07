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Послы G7 назвали приоритеты реформ в Украине в 2022 году

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Группа G7 продолжит поддерживать стремительное снижение уровня коррупции в Украине, отметили послы стран "Большой семерки"
Группа G7 продолжит поддерживать стремительное снижение уровня коррупции в Украине, отметили послы стран "Большой семерки"
Фото: depositphotos.com

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине назвали приоритеты работы группы дипломатов в 2022 году. Об этом говорится в сообщении послов G7, опубликованном 7 января в Twitter.

"Каковы будут приоритеты работы группы послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев", – говорится в сообщении.

18 декабря послы G7 (США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии) обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году, а также выразили свои ожидания.

В частности, иностранные дипломаты "приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП". Они также "выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ".

Кроме того, дипломаты надеются на позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, в том числе на прозрачный отбор судей Конституционного Суда Украины.

22 декабря послы стран G7 заявили, что разочарованы действиями комиссии, которая не утвердила победителя конкурса на должность главы САП.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, Синюк – 229 баллов.

Однако конкурсная комиссия дважды, 21 декабря и 24 декабря, не смогла утвердить фактический результат и предоставить победителя для назначения генпрокурору Венедиктовой. Часть парламентской квоты комиссии отказалась голосовать за такое решение. Дата следующего заседания пока неизвестна.

29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора повторно проверяет кандидата на должность главы САП, занявшего в конкурсе второе место. "Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку”, – отметил Шабунин.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, экономика, реформы, Большая семерка, украинцы, НАБУ, САП, назначение, послы
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