Послы G7 назвали приоритеты реформ в Украине в 2022 году

"Каковы будут приоритеты работы группы послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев", – говорится в сообщении.

Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 7, 2022

18 декабря послы G7 (США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии) обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году, а также выразили свои ожидания.

В частности, иностранные дипломаты "приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП". Они также "выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ".

Кроме того, дипломаты надеются на позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, в том числе на прозрачный отбор судей Конституционного Суда Украины.

22 декабря послы стран G7 заявили, что разочарованы действиями комиссии, которая не утвердила победителя конкурса на должность главы САП.